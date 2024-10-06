İşgalci İsrail'den Beyrut'a yeni bombardıman

Siyonist katil devlet İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yeniden bombalamaya başladı. İşgal ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırılar sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı veya kimin hedef alındığı bilinmezken, vurulan yerlerden dumanlar yükseliyor. Öte yandan Bölgedeki korkunç saldırıların şiddeti ise cep telefonlarının ve gazetecilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.