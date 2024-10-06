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İşgalci İsrail'den Beyrut'a yeni bombardıman

İşgalci İsrail'den Beyrut'a yeni bombardıman

23:096/10/2024, Pazar
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beyrut'un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi.
Beyrut'un güneyinde şiddetli patlama meydana geldi.

Katil İsrail Beyrut'u vuracağını geçtiğimiz dakikalarda açıklamıştı. Gelen son dakika haberine göre, Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden duman ve alevler yükseldi.

Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail saldırı öncesi Beyrut'un güneyi için yeni tahliye emirleri yayınlamıştı.




#İsrail
#Beyrut
#Bomba

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