Dahiye'yi Gazze'ye çevirmek istiyor: Hizbullah karşısında kayıp veren işgalci 73 ton bomba kullandı

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları aralıksız şekilde sürüyor. Cuma gecesi Beyrut’un güney banliyölerinden Dahiye’yi 11'den fazla bombardıman hedef aldı. Şiddetli patlamalar Dahiye çevresinde ve Beyrut’un pek çok noktasında duyuldu. Patlamaların etkisiyle çıkan yangınlara müdahale, bir kaç saat sonra gerçekleşebildi. Enkazlara müdahalelerin gecikmesi nedeniyle günler önce gerçekleşen patlama enkazlarından hala dumanların yükseldiği ve yangınların sürdüğü öğrenildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail’in sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarında en az 40 sağlık görevlisi ve itfaiye ekibinin öldüğünü duyurdu. Dahiye’yi Gazze’ye çevirme amacında olduğu anlaşılan İsrail’in saldırılarından sonra ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye giriş yapamadı.





73 TON BOMBAYLA HEDEF ALDILAR

İşgal ordusunun dün sabaha doğru Dahiye'ye yönelik şiddetli bir bombardıman düzenledi. Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail ordusunun saldırıda 73 ton bomba kullandığını ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümünden sonra yerine geçeceği konuşulan üst düzey örgüt liderlerinden Haşim Safiyuddin'i hedef aldığını öne sürdü. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA da saldırı için "Beyrut'un güneyine şimdiye kadarki en güçlü bombardıman" dedi. Nasrallah’ın kuzeni olan ve gölgesi olarak nitelendirilen Safiyuddin’in sağlık durumuyla ilgili Hizbullah bir açıklama yapmadı. Haşim Safiyuddin'in akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Ancak uzmanlar, saldırıya hedef olan bölgedeyse Safiyuddin'in kurtulma ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor.





İSRAİL GÜÇLERİNE AĞIR DARBE

Buna karşılık İsrail'in çeşitli yöntemlerle komuta kademesini büyük oranda öldürdüğü Hizbullah, toparlanma sinyalleri veriyor. Cuma günü boyunca İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda, yaklaşık 20 İsrail askerinin Hizbullah savaşçıları tarafından öldürüldüğü bildirildi. Hizbullah'ın çatışma bölgelerinde kaya görünümlü cisimler içine yerleştirdiği kameralarla İsrail ordusunun hareketlerini takip ettiği ifade edildi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun sınırdan Lübnan içine ilerleyiş kaydetmesine izin verilmediği belirtildi. İsrail medyası, sınırdaki durumun çok zor olduğuna vurgu yaparken çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerini tahliye eden helikopterlerin peş peş bölgeden havalanarak Hayfa'daki hastanelere yöneldiğini kaydetti.





NETANYAHU PANİK İÇİNDE KAÇTI

Hizbullah saldırıları, yalnızca çatışmalarla sınırlı kalmadı. Örgüte bağlı militanlar, Lübnan sınırına yakın Celile, Golan Tepeleri ve Hayfa'nın yanı sıra daha güneydeki Tel Aviv yakınlarında bulunan Kayseriye de dahil çeşitli noktalara 100'den fazla füze ile saldırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kişisel konutu Kayseriye'de bulunuyor. İsrail medyası, Yahudilerin yılbaşı bayramına denk gelen saldırılar sırasında Netanyahu'nun evde bulunduğunu ve panikle sığınağa kaçtığını bildirdi. Hizbullah'ın füzelerinin Celile'de de ciddi yıkım meydana geldiği ve Kiryat Şimona'da bazı binaların isabet alarak yıkıldığı aktarıldı.





35 KÖY VE BELDEYE TAHLİYE EMRİ

Lübnan'da kara operasyonuna hazırlanan ancak Hizbullah karşısında kayıp vererek henüz sınırı geçemeyen İsrail ordusu ise Güney Lübnan'da yaşayan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki 35 köy ve beldedeki halktan bölgeden ayrılmalarını istedi. Adrai, söz konusu köy ve belde sakinlerine evlerini hemen boşaltmaları ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti. Sözcünün boşaltılmasını istediği yerleşim bölgelerinin büyük kısmının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde olması dikkati çekiyor. Lübnan'a başlattığı kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia eden İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelerin de boşaltılmasını istemesi, "Karadan işgal Lübnan'da daha geniş bir alana mı yayılacak?" sorusunu gündeme getirdi. İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin 23 Eylül'den beri Lübnan'a yoğunlaştırdığı saldırılarda ölü sayısının bin 411'e ulaştığı bildiriliyor.





Hutbelerde sükunet çağrısı

Nasrallah suikastı sonrası ilk cuma namazı Beyrut'ta hareketli geçti. Kentin en büyük camisi Muhammed El-Emin Camii’ndeki hutbede, Lübnan halkına sükunet çağrısı yapılarak, siyonist İsrail rejiminin Sünni ya da Şii ayrımı yapmadan herkesi öldürdüğüne dikkat çekildi. El-Emin Camii imamı, “Birlik olun, sabırlı olun. Kendi ailenize, çocuklarınıza İslami fikirleri aşılayın. Bütün gücümüzle, hem fikirde hem de direnişte düşmana karşı hazırlıklı olmalıyız. Gücümüz olmamızda ve Allah’a tevekkül etmemizde" cümlelerini sarf etti.





Karada İsrail'e ağır darbeler

Lübnan'a kara saldırısı başlatan İsrail ağır darbeler almaya devam ediyor. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Melkiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığı, tanktaki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında, İsrail'in Kefr Şuba Tepesi ile Karmiel ve Sasa bölgelerinde de İsral hedeflerinin vurulduğu vurgulandı. Saldırılarda ölen İsrail askerleri olduğu dile getirildi. Ayrıca Irak'tan da İsrail'e İHA saldırısı düzenlendi. Golan Tepelerinin kuzeyindeki bir ordu karargahını hedef alan saldırıda "Golani Tugayı"ndan 2 İsrail askerinin öldüğü, 2'si ağır 24 askerin de yaralandığı ifade edildi.





Lübnan ordusu ilk kaybını verdi

Güney Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar, Lübnan ordusuna da uzandı. Ordu tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgedeki Bint Cubeyl kentinde kendisine ait bir üssü vurduğunu bildirdi. Saldırıda, Mahir Ahmed Uveyk adında bir teğmenin yaşamını yitirdiği belirtilirken ordunun İsrail kuvvetlerine karşı ateş açtığı aktarıldı. Öte yandan, 2006'dan beri bölgede konuşlu uluslararası barış gücü UNIFIL, sınır hattından bazı güçlerini çekmeye başladı.





BEBEK KATILI İSRAIL ASKERI ÖLDÜRÜLDÜ

İşgalci İsrail ordusunun bugün Lübnan sınırındaki çatışmalarda verdiği kayıplar arasında, bebek katili İsrail askeri Moshe Eliyahu'nun da olduğu bildirildi. Eliyahu, daha önce sosyal medya platformu TikTok hesabında yayınladığı bir videoda, Gazze'deki durumu anlatırken kahkahalar eşliğinde, "Burada öldürecek bir bebek de kalmadı. Bu yüzden ben de bugün 12 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdüm" demişti. Eliyahu'nun videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. İşgalci İsrail askerleri, daha önce de benzeri videolarla Gazze'de işledikleri savaş suçlarını dünyaya göstermişti. İşgalci askerler, Filistinli ailelerin evlerine girerek özel eşyalarıyla görüntüler paylaşarak barbarlıklarını ortaya koymuştu.





NASRALLAH DEFNEDILDI IDDIASI

İsrail medyası, 27 Eylül'de Dahiye'yi hedef alan bombardımanda ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın naaşına ilişkin yeni bir iddiayı ortaya attı. Daha önce örgütün Nasrallah için cuma günü (dün) cenaze töreni düzenleyeceğini iddia eden İsrail basını, tören olmayınca bu kez örgütün Nasrallah'ı geçici olarak defnettiğini öne sürdü.



