Beyrut Gazze gibi olacak tehdidi

Gazze'de 339 gündür soykırım suçu işleyerek on binlerce Filistinliyi öldüren işgalci İsrail, bütün ateşkes baskılarına rağmen saldırılarını genişletmekte kararlı. Arabulucu tarafların çabalarına rağmen Gazze'de kalmakta direten ve anlaşmayı yokuşa süren Binyamin Netanyahu hükümeti, Hizbullah'ın saldırılarını bahane ederek Lübnan'a saldırmaya hazırlanıyor. İsrail medyasına bilgi veren üst düzey yetkililer, saldırı planlamasının hazır olduğunu bildirdi. İsrail muhalefeti de Gazze'deki durumun aksine Lübnan'a saldırı için hevesli görülüyor.

İKİ SENARYO VAR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan üst düzey İsrailli askeri yetkililer, Lübnan'a yönelik saldırının yakın olduğunu ancak zamanlamasının belli olmadığını söyledi. Açıklamalarında, İsrail yönetiminin iki senaryo üzerinde durduğunu dile getiren yetkililer, "Ya hızlıca Gazze'de esir takası anlaşmasına ulaşıp esirleri geri alırız ya da Lübnan'da Hizbullah'a karşı doğrudan bir savaşa gireriz" diye konuştu.

DAKİKALAR İÇİNDE BAŞLARIZ

Maarif gazetesine bilgi veren askeri kaynaklar da, Lübnan'a saldırı için planlamanın hazır olduğunu vurgulayarak, planlamanın sürekli yeni durumlara göre güncellendiğinin altını çizdi. Lübnan'a saldırı için hükümetin siyasi kanadından emir beklediklerini dile getiren kaynaklar, "Ordu, emir aldıktan sonra savaşı yoğunlaştıracak harekete geçme süresini kısaltmak için gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Siyasi liderler talimat verdiğinde saldırıyı başlatmamız birkaç dakikamızı alacak" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da daha önce Maarif Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, kuzeydeki durumun değiştirilmesi için ordu güçlerine hazır olma talimatı verdiğini söylemişti. Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Nissim Vaturi de dün, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi Gazze'ye çevirmekle tehdit etti.

MUHALEFETİN İKİ YÜZÜ

Gazze'de yaşananlar karşısında Başbakan Netanyahu'yu ve iktidardaki koalisyon hükümetini sert eleştirilerle hedef alan İsrail'deki muhalefet liderleri ise Lübnan konusunda tamamen farklı bir tutum izliyor. Defalarca Netanyahu'nun devrilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan eski Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrael Today Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanmazsa Lübnan'da savaşın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bir başka muhalif lider Avigdor Libermann, kuzeyde Hizbullah saldırılarına maruz kalan Yahudi yerleşimlerinin Tel Aviv'den farklı olmadığını belirterek, "Kuzeyi kesinlikle kaosa terk etmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Muhalif liderlerin bu tavrı, Gazze'deki saldırılara yönelik getirdikleri yönelttikleri eleştirilerin ikiyüzlülük olduğu ve bu eleştirileri yalnızca esirlerin sağ salim geri alınması için yaptıkları yorumlarını beraberinde getiriyor.

KİRYAT ŞİMONA HAYALET ŞEHİR

İsrail tarafının tehditlerine rağmen Hizbullah ve Lübnan-İsrail sınırında aktif Filistinli direniş gruplarının füze saldırıları sürüyor. Saldırılar yüzünden sınır bölgesindeki başta Kiryat Şimona ve Yukarı Celile'nin kuzey kesimleri olmak üzere çok sayıda Yahudi yerleşimi boşaltıldı. Bölgeden en az 120 bin Yahudi'nin tahliye edildiği bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde Yukarı Celile'nin batı kesimlerindeki yerleşimlere düzenlenen 4 drone saldırısında bazı binaların isabet aldığı bildirildi. Hizbullah da, pazar günü düzenlediği 9 füze saldırısına ait görüntüleri paylaşmıştı.







