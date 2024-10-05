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Terör devleti İsrail Beyrut'u yine bombalıyor

Terör devleti İsrail Beyrut'u yine bombalıyor

Semih Bozkuş
23:485/10/2024, Cumartesi
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
AA
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İsrail, Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi.

Siyonist katil devlet İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yeniden bombalamaya başladı. İşgal ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Öte yandan İsrail'in saldırı anı, Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder'in bölgedeki son durumu aktardığı tvnet canlı yayınına da yansıdı.

Terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.



Alınan bilgilere göre işgal ordusu, başkent Beyrut'un güneyinde Dahiye'de baz noktalara hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı veya kimin hedef alındığı bilinmezken, vurulan yerlerden dumanlar yükseliyor.



tvnet canlı yayınında saldırı anı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Beyrut'ta bulunan Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, bölgedeki son durumu aktarmak için tvnet canlı yayınına bağlandı.

Önder'in açıklamaları esnasında işgalci İsrail'in saldırısı canlı yayına yansıdı, patlama sesi net bir şekilde duyuldu.

Önder, canlı yayında yaptığı açıklamada ayrıca son iki saatte yaklaşık 15 saldırı gerçekleştiği bilgisini de paylaşarak, "
İsrail kimi hedef aldı bilmiyoruz ama bütün siviller bölgeden kaçamadı. Belki de bu saldırılarda ölen siviller oldu.
" ifadelerini kullandı.




Hedef gösterilen noktalarda peş peşe patlamalar

Terör devleti İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

Patlamalardan kısa süre önce
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee
, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.

İşgalci İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.

İşgalci İsrail'den 'bölgeyi boşaltın' emri

Öte yandan işgalci İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki üç binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdiği aktarıldı.

IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.


Lübnan’daki Türkmenler Türkiye’den yardım bekliyor

Terör devleti İsrail’in Lübnan’da saldırıları devam ediyor. Katil İsrail, Beyrut’u vurmaya devam ederken, Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, sıfır noktasında gelişmeleri yakından takip ediyor. Muhabirimiz Neslihan Önder, Suriye’deki savaştan kaçıp Lübnan’a giden Türkmenlerle konuştu. Halep Türkmeni Ali Rıza, “Dört gündür burada sokaklarda yatıyoruz. Minderimiz yok, döşeğimiz yok. Yiyeceğimizi yardımsever insanlar getiriyor. Kızım dört gündür sütsüz, sadece şekerli su veriyoruz" diyerek içinde bulundukları durumu dile getirdi. Katil İsrail’in bombardımanı nedeniyle evsiz kalan Türkmenler, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da selamlarını ilettiler.


#Beyrut
#Dahiye
#Saldırı
#İsrail

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