Terör devleti İsrail Beyrut'u yine bombalıyor

Siyonist katil devlet İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yeniden bombalamaya başladı. İşgal ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Öte yandan İsrail'in saldırı anı, Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder'in bölgedeki son durumu aktardığı tvnet canlı yayınına da yansıdı.
Terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.
Alınan bilgilere göre işgal ordusu, başkent Beyrut'un güneyinde Dahiye'de baz noktalara hava saldırısı düzenledi.
Saldırılar sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı veya kimin hedef alındığı bilinmezken, vurulan yerlerden dumanlar yükseliyor.
tvnet canlı yayınında saldırı anı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Beyrut'ta bulunan Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, bölgedeki son durumu aktarmak için tvnet canlı yayınına bağlandı.
Önder'in açıklamaları esnasında işgalci İsrail'in saldırısı canlı yayına yansıdı, patlama sesi net bir şekilde duyuldu.
Hedef gösterilen noktalarda peş peşe patlamalar
Terör devleti İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.
Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
İşgalci İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.
İşgalci İsrail'den 'bölgeyi boşaltın' emri
Öte yandan işgalci İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki üç binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdiği aktarıldı.
IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.
İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.