Dışişleri Bakanlığı: BMGK üyeleri İsrail'in saldırılarına engel olmalı

İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara operasyonu sonrası Dışişleri Bakanlığı Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının güvenlik tehlikesine karşı harekete geçti. Lübnan'daki durumun kötüye gidebileceği konusunda uyarıda bulunan Dışişleri Bakanlığı tahliye için hazırlıklarını tamamladı. Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının ne zaman tahliye edileceğine ilişkin açıklama yaptı. Peki, Lübnan'daki Türk vatandaşları ne zaman, nasıl tahliye edilecek? İşte konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamanın detayları...