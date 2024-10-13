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Dışişleri Bakanlığı: BMGK üyeleri İsrail'in saldırılarına engel olmalı

Dışişleri Bakanlığı: BMGK üyeleri İsrail'in saldırılarına engel olmalı

22:1513/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BMGK üyelerinin, terör devleti İsrail'in saldırılarına engel olmakla yükümlü oldukları belirtildi. Açıklamada, ''İsrail'in BM Üssü'ne saldırması her koşulda silah kullanmaya hazır demektir'' ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü) UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir." ifadesini kullandı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör devleti İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırısına tepki gösterildi.


UNIFIL'in bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir. İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir."


Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, BM güçlerini bizzat görevlendirdiğine işaret edilen açıklamada, Konsey üyelerinin, terör devleti İsrail'in BM güçlerine karşı saldırılarını engellemekle yükümlü olduğu vurgulandı.


Açıklamada, tüm devletlere, terör devleti İsrail'e ve işgalci İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak tutum takınma çağrısında bulunuldu.


#Dışişleri Bakanlığı
#BMGK
#İsrail

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