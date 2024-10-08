Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Lübnan'daki vatandaşlar yarın tahliye edilecek

Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın yapılacaktır. Deniz Kuvvetlerimize ait 2 gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur." denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.
Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur.
Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.
Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.
Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir."
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