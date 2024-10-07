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İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırıları nedeniyle 2 hastane hizmet dışı kaldı

İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırıları nedeniyle 2 hastane hizmet dışı kaldı

10:277/10/2024, Pazartesi
AA
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İşgalci İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle 2 hastanenin hizmet dışı kaldığı açıklandı.

Lübnan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesine gece saatlerinde şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Hava saldırılarında zarar gören St Therese Hastanesi ile Er-Rasul el-Azam Hastanesi hizmet dışı kaldı.

Er-Rasul el-Azam Hastanesi, Beyrut'un en büyük hastanelerinden biri olarak biliniyor.


#Lübnan
#İsrail
#Dahiye

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