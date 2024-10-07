İşgalci İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırıları nedeniyle 2 hastane hizmet dışı kaldı

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.