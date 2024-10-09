Ekim ayında hangi balıklar yenir? sorusunun yanıtı, mevsimin balık çeşitliliğiyle birlikte daha da zenginleşiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıklar listesini açıkladı. Peki Ekim ayında hangi balık tüketilir? İşte bu ayda yenilen balıklar listesi…
Ekim ayı balık listesi, ekim ayında hangi balıklar yenir ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekim ayı balık menüsü gibi aramalar, mevsimin taze lezzetlerini sofralarına taşımak isteyenlerin en sık kullandığı ifadeler arasında yer alıyor. Bakanlığın önerdiği "ekim ayı balık menüsü", mevsimin en lezzetli balıklarını bir araya getiriyor. Peki Ekim ayında hangi balıklar yenir? Tarım ve Orman Bakanlığı ekim ayı balık menüsü listesi…
Ekim ayında hangi balık tüketilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü. Ekim ayında; palamut, mezgit, levrek, çipura, zargana ve sardalya tüketilmesi önerildi.