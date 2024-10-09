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Ekim ayında hangi balıklar yenir? Tarım ve Orman Bakanlığı ekim ayı balık menüsü listesi…

Ekim ayında hangi balıklar yenir? Tarım ve Orman Bakanlığı ekim ayı balık menüsü listesi…

11:129/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
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Ekim ayında yenecek balıklar hangileri?
Ekim ayında yenecek balıklar hangileri?

Ekim ayında hangi balıklar yenir? sorusunun yanıtı, mevsimin balık çeşitliliğiyle birlikte daha da zenginleşiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıklar listesini açıkladı. Peki Ekim ayında hangi balık tüketilir? İşte bu ayda yenilen balıklar listesi…

Ekim ayı balık listesi, ekim ayında hangi balıklar yenir ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekim ayı balık menüsü gibi aramalar, mevsimin taze lezzetlerini sofralarına taşımak isteyenlerin en sık kullandığı ifadeler arasında yer alıyor. Bakanlığın önerdiği "ekim ayı balık menüsü", mevsimin en lezzetli balıklarını bir araya getiriyor. Peki Ekim ayında hangi balıklar yenir? Tarım ve Orman Bakanlığı ekim ayı balık menüsü listesi…

Ekim ayında hangi balık tüketilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü. Ekim ayında; palamut, mezgit, levrek, çipura, zargana ve sardalya tüketilmesi önerildi.

Palamut
: Palamut (Sarda sarda), genellikle sıcak ve ılık denizlerde, hem açıkta hem de kıyı bölgelerinde yaşayan kemikli balık türüdür. Oldukça büyük ve keskin dişlerle kaplı olan ağzı, torpil biçimindeki bedeninin ucundadır. Sırtlarının genellikle mavimsi rengi, yanlara doğru gidildikçe karında gümüşi beyaza dönüşür. Sırtlarından başlarına kadar siyaha yakın koyu renkte birçok şerit bulunur. Büyük sürüler oluşturarak mevsimlik uzun göçlere girişir.
Mezgit:
Gadidae familyasına ait bir balık türü. Bakalyaro ile birlikte Merlangius cinsine aittir. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yaygın olarak rastlanır. Ortalama 20–40 cm boyunda olur. Aslında denizin 30-40 metre derinliğinde yaşar ama hamsi ve sardalya gibi küçük sürü balıklarını avlamak için yüzeylere de çıkar. Genelde şubat ile mayıs ayı arasında üreme zamanıdır, ama bu bölgesel olarak değişebilir. Bütün sene boyunca bolca avlanılır. Ekonomik değeri yüksektir.
Levrek
: Kıyı suları, sahiller, haliçler, lagünler akarsuların denize döküldüğü yerler doğal yaşam alanıdır ve hatta geçici olarak akarsuların içlerine girebilirler. Tüm Akdeniz ve ona bağlı Karadeniz, Marmara, Ege denizlerinde, Akdeniz dışında Norveç ve Senegal arasındaki Doğu Atlantik kıyıları doğal yayılım alanıdır.
Çipra
: Sparidae familyasına ait, Akdeniz'de yayılım gösteren balık türü. Klimatik yapıdan çipura balığına tüm Akdeniz’de rastlanmakla birlikte doğu ve güneydoğu Akdeniz ülkelerinde, Kanarya Adaları'nda, İngiltere kıyılarında, Verde Burnu'nda ve nadir olarak Karadeniz kıyılarında rastlanır. Genellikle tropikal, subtropikal ve ılıman kuşaklarda yayılım gösteren çipura deniz fenogramlarının bulunduğu kumlu–çamurlu ve çamurlu ortamlarda yaşamını sürdürür.
Zargana
, Belone cinsine bağlı bir balık türüdür. Atlas Okyanusu, Akdeniz, Karayipler, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde bulunur. Küçük balıklardan beslenir. Yavrular yetişkin olana kadar sığ sularda yaşar. Uzun, ince ve esnek vücut şekline sahiptir. Yaklaşık 50-75 cm (20-30 in) uzunluğundadır. Çenesi uzunlamasına olup keskin dişlerle kaplıdır. Gövdesi mavimsi gri, alt kısmı gümüşümsü gri, kılçıkları yeşildir.
Sardalya
(Latince: Sardina pilchardus), Clupeidae familyasından ticarî değeri yüksek bir balık türüdür.

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