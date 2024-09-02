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Ekonomi

Av sezonu açıldı: Balık halinde palamut bolluğu

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzü bu sene palamutla gülüyor.

07:49 - 2/09/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde, av sezonunun açılmasıyla yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor.


Yakaladıkları balıkları satmak için Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar hareketliliğe sebep oldu. Sezonun ilk balıklarını almak isteyenler birbiriyle kıyasıya yarışırken kasalarla hale getirilen balıklar mezat usulü satışa çıkartıldı.


Palamut bolluğu yaşandı

Balıkçılar atılan ağlarda en çok palamut ve sardalya yakaladıklarını belirtti. Av sezonunun başında palamut, halde en çok satılan balıklardan oldu.


Halde palamudun çifti ortalama 150 liradan, sardalyanın kasası 500-700 lira, hamsinin kasası bin 500 iki bin lira, tekirin kasası ise 1000-1500 liradan satışa çıkarıldı.


Balıkçı Onurcan Akkoyun, bu yıl denizden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek palamut, çinekop ve hamsiyle bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini dile getirdi.


Akkoyun, palamudun bu sene bol olduğunu belirterek
"Halkımızı bu sene bol bol palamut yemeye davet ediyorum. Sağlık için balık. Dünya üzerinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı şu anda bizim için. Balığın durumuna göre halde palamudun çifti 150-200 lira arasında satılıyor"
dedi.

Akkoyun, halde balığın ucuz olmasından dolayı balıkçıların ve vatandaşın yüzünün güleceğini ifade etti.


Balıkçı Mahmut Uçan da bu sezonun güzel geçeceğini; palamut, sardalya, istavrit ve hamsi bolluğu olduğunu anlatarak Karadeniz'de avlanan balıkçıların hale 10 bin kasayı aşkın palamut getirdiğini söyledi.


Bu yıl palamudun en bol olduğu sezon olacağını aktaran Uçan, kırmızı ete göre balığın kilosunun daha uygun olduğunu belirterek vatandaşları balık yemeye davet etti.




#Balık
#hamsi
#Karadeniz
#palamut
#sardalya
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