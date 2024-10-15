Mutfaktaki gizli tehlike: Tarım Bakanlığı'ndan üç ürün için uyarı

Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, mutfaktaki sağlıksız gıda ürünleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve gıda ürünlerine yönelik vatandaşların şimdiye kadar yanlış bildiği konulara açıklık getirdi.
Detaylar şu şekilde:
* Yumurta yıkandığı zaman üzerinde bulunan mikro-organizmalar yumurta kabuğunda bulunan ve gözle görülmeyen gözeneklerden içeri girer ve yumurtanın bozulma riskini artırır.
* Tavuk etini pişirmeden önce suda yıkamaya gerek yok, tavuğu iyice pişirmek yeterli.
*Etler yıkandığı zaman üzerinde bulunabilecek mikroorganizmaları mutfağın diğer yerlerine bulaştırma riski doğar. Bu nedenle çok kirli gördüğümüz kısımlar varsa buralar yıkanmak yerine, kesip uzaklaştırılabilir.
* Peynir yapılan süt, başta brusella olmak üzere bazı hastalık etmeni taşıyan hayvanlardan elde edilmişse, bu hastalık etmeni mikroorganizmalar peynire geçer. Kaynağı bilinmeyen ve pazar tezgâhlarında satılan taze peynirleri satın almamak gerekir.