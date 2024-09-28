İnanılır gibi değil: Kayseri'de 14 yaşındaki kızın midesinden çıkanlar doktorları şoke etti

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki bir kız, zayıflama ve adet görememe şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Doktor; kızın karnındaki şişliği tespit etmesi üzerine yaptığı uygulamada ile midesinin ve on iki bağırsağının tamamını kaplayan kıl yumağı tespit etti. Ardından Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ne yönlendirilen kızı, Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu ameliyata aldı. Kızın midesindeki ve on iki bağırsağındaki 3.5 kiloluk kıl yumağı, başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı.



