Tramvayın altında kalan 24 yaşındaki gençten acı haber
00:28, 14/08/2026, Cuma
AA
Tramvayın altında sıkışan genç ağır yaralanmıştı.
Kayseri’de karşı yöndeki durağa geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı 24 yaşındaki K.E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Keykubat İstasyonu’nda meydana gelen kazada tramvayın altında sıkışarak ağır yaralanan genç, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Keykubat İstasyonu'nda dün meydana gelen kazada yaralanan K.E. (24), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.E'ye, karşı yöndeki durağa geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki tramvay çarpmış, tramvayın altında sıkışan genç ağır yaralanmıştı.
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