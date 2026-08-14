Tramvayın altında kalan 24 yaşındaki gençten acı haber

Polise zorluk çıkaran gence unutamayacağı ceza

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde panelvan araçla virajı alamayarak kaldırıma çıkan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddederek polislere ‘yapamazsınız’ dedi. Tedaviyi kabul etmeyen sürücü, kendisi için kaza yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkararak olay yerinden ayrılmamaları için direndi. Polise zorluk çıkaran ve birçok kural ihlalini aynı anda gerçekleştiren sürücüye dudak uçuklatan bir ceza kesildi.