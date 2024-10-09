Sağlık Bakanı açılışını yaptı: Doktorlara uzay üssü gibi eğitim merkezi

“10 BİN HEKİMİN YÜZDE 60'I YURT DIŞINDAN"





Öztürk, İstanbul Ümraniye'de 5 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren inovasyon ve eğitim merkezinin dünyanın en büyüğü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:





“Dünyada buna benzer 6 eğitim merkezimiz var. Kore, Hindistan, Amerika, Avrupa, Brezilya gibi ülkelerde. Ama İstanbul'daki merkezimiz en son kapasitesiyle beraber en kapsamlı ve en büyük merkez olarak şu anda faaliyet gösteriyor. Diğer merkezler şu anda İstanbul'un gerisinde.ö Yılda yaklaşık 10 bin sağlık profesyoneline eğitim verebilme kapasitesine sahip merkeze daha çok yurt dışından talep olduğunu da anlatan Öztürk, “Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Afrika, Orta Asya, Rusya gibi çok büyük bir coğrafyadan hekimleri eğitim için ağırlıyoruz. Burada eğitim alan hekimlerin yüzde 60'ı yurt dışından. Büyük bir hizmet ihracatı da söz konusu. Eğitim verenlerin de yaklaşık yüzde 50'si Türk hekimlerinden oluşuyor" diye konuştu.