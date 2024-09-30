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Kalbinizi korumak sizin elinizde

Kalbinizi korumak sizin elinizde

16:4930/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun.

Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalbi korumanın altın yollarını anlattı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Kalbi korumanın en önemli yolu kolesterole, şekere, tansiyona ve strese dikkat ederek tütün kullanımından uzak durmaktır” dedi.

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi için kalp sağlığı önemli bir rol oynuyor. Kalp sağlığı yerinde olması bireyin yaşam kalitesini de etkiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde kalbi korumanın temel yollarını sıraladı. Kalp sağlığının korunmasında yürüyüşün önemine vurgu yapan Prof. Dr. Boztosun, “Gün içerisinde bol bol yürüyüş yapmalıyız. Kilomuza da dikkat etmeliyiz. Kilomuzu ideal hale getirelim ki sağlıklı bir şekilde yaş alalım. Yaşlanmayalım, yaş alalım.” dedi.


KALBİMİZİ ÇOK İYİ KORUMALIYIZ

Kalbin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Boztosun, “Vücudumuzdaki bütün organlar çifttir. Ancak kalbimiz bir tanedir. Kalbimizi çok iyi korumalıyız. Bunun en önemli yolu da kolesterolümüze dikkat etmektir. Şekerimizi, tansiyonumuza takip etmeliyiz. Stresten uzak durmalı ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki, gelişmiş teknolojiye rağmen dünyadaki en sık ölüm nedeni ne yazık ki kalp ve damar hastalıklarıdır” diye konuştu.


GENETİK SİZİN KADERİNİZ DEĞİL!

Prof. Boztosun konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada en önemlisi eğer ailede genetik kalp hastalığı varsa şikâyetiniz olsun olmasın kontrollerinizi aksatmayın. 6 ayda, bir yılda bir mutlaka kontrol yaptırın. Ailede var diye bu bizim kaderimiz değil. Yapacağımız tedavi yöntemleriyle bunun üstesinden gelebiliriz. Düzenli bir yaşamımız olmalı ve kalbimize dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.


#Medipol Sağlık Grubu
#Dünya Kalp Günü
#Ameliyat

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