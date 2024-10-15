Medipol Sağlık Grubu evde bakım hizmetleri ile hastaların yanında

Medipol Sağlık Grubu’nun Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, hastalara evlerinde kapsamlı bakım sunmak için önemli bir misyon üstleniyor. Başta yaşlı bireyler olmak üzere, palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastalar için evde sunulan bu hizmetler, multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleşiyor. Dahiliye, nöroloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri ve diğer uzmanlık dallarından oluşan bir ekiple hastaların düzenli kontrolleri sağlanıyor. Dünya Palyatif Bakım Günü’nde ekipler, yaşa bağlı olarak bazı hastalıkları bulunan 89 yaşındaki Müzeyyen Yolcu’yu ziyaret ederek gerekli kontrollerini titizlikle yaptı.

Süreci başından sonuna kadar adım adım takip eden Medipol Sağlık Grubu’ndan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı Nadire Karahan, “Palyatif bakım, hastanın değerleri ve tercihleri ile uyumlu bakım şartlarının sağlanması da son derece önemlidir.” dedi.

UZMAN EKİPLERLE DÜZENLİ KONTROL SAĞLANIYOR

Palyatif bakım süreçleri hakkında bilgi veren Karahan, “Ekip içerisinde dahiliye, nöroloji, psikiyatri, göğüs hastalıkları, algoloji hekimimiz, ihtiyaç halinde yine konsültasyon ile ulaşabilecek geriatri, enfeksiyon hastalıkları ve cerrahi uzmanlarımız, deneyimli hemşirelerimiz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz, solunum terapistimiz gibi birçok uzman kadromuz ile birlikte disiplinler arası bir hizmet vermekteyiz. Bunun yanında deneyimli hemşirelerimizle birlikte hasta ve ailelerinin korku, kaygı ve belirsizlik gibi duygularını yönetmelerine yardımcı oluyoruz.” diye konuştu.

"HASTALIK DEĞİL, HASTA MERKEZLİ"

Hastalık süreci ve gelişimi hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığını belirten Karahan, “Hastanın bakımıyla ilgilenen bireylerle sürekli iletişim halinde olunması ve planlanan tedaviye hasta yakınlarının dahil edilmesi, detaylı bilgilendirilmesi, tedaviyi daha güçlü kılarak, beklentilerin gerçekçi tutulmasını sağlamaktadır. En önemlisi de palyatif bakımda “Hastalık Değil, Hasta Merkezli” yaklaşımının benimsenmesi bu süreçte son derece etkilidir.” şeklinde konuştu.

Karahan’ın açıklamalarının ardından Müzeyyen Yolcu’nun bakıcısı Amangul Matıyazova, ekibin titiz çalışmasından memnuniyetini dile getiriyor.

HER ZAMAN YANIMIZDALAR

Müzeyyen Yolcu’nun hasta bakıcısı olarak görev yapan Amangul Matıyazova, “Bir yıldır Müzeyyen hanımın yanındayım. Medipol Sağlık Grubu’ndan gelen ekipler düzenli olarak kontrollerini sağlıyor. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz her zaman bizlerin yanında. Her defasında özenle yardımda bulunuyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Müzeyyen hanım rahatsızlandı. Haber verdik gece saatlerinde dahi gelip serum taktılar” dedi.







