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Uzmanı 'hastalık deyip geçmek doğru değil' diyerek incel şiddetini anlattı: Korku ortamı oluşturuyor

Uzmanı 'hastalık deyip geçmek doğru değil' diyerek incel şiddetini anlattı: Korku ortamı oluşturuyor

Seren Som
12:539/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul’da iki genç kadının öldürülmesi 'İncel' kavramını gündeme getirdi.
İstanbul’da iki genç kadının öldürülmesi 'İncel' kavramını gündeme getirdi.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede, Discord programında 'incel' olarak bilinen bir grupla iletişim kurduğunun tespit edilmesi yeni bir kavramı hayatımıza soktu. 'Zorunlu bekârlık' anlamına gelen ve gençler arasında giderek popülerleşen bu tehlikeli akımı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Buğa, tüm yönleriyle ele aldı. Uygulanan şiddetin bir kişinin bir kişiyi korkutması değil, bir kişinin tüm toplumu korkuttuğu eyleme dönüşmesi olduğunu ifade eden Buğa, "Bu bir hastalık’ deyip geçmek doğru değil" diyerek, 'incel şiddeti'nin altında yatan nedenleri sıraladı.

İstanbul’da 4 Ekim Cuma günü, 19 yaşındaki
'in, Eyüpsultan'da 19 yaşındaki
'i, ardından Edirnekapı'daki surlarda
'i öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar etmesi tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.
Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce 5 kez tedavi gördüğü öğrenilen Çelik'in telefonundaki incelemelerde, bir mesajlaşma uygulaması olan Discord aracılığıyla "
" adı verilen bir grupla iletişimde olduğu tespit edildi.
  • Hesaplar mercek altında
  • Katil Semih Çelik'in işlediği cinayetlerin ardından, internet ortamında bu görüşleri benimseyen kişilerin bulunduğu bir grup tarafından yapılan "destekleyici" ve "övücü" paylaşımlar dikkat çekti. Bunun üzerine polis, ülke genelinde geniş çaplı bir takip başlattı. 81 ildeki Emniyet Müdürlüklerinin siber devriye ekipleri, 7/24 esasına dayalı olarak internette "incel" hareketi başta olmak üzere, şiddet, ırkçılık ve cinsiyetçi içerikli paylaşımlar yapan hesapları izlemeye aldı.
  • Discord ve Telegram'da suç unsuru videolar: 2 çocuk gözaltına alındı
  • Siber zorbalığa karşı mücade kapsamında bugün Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ve Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındı.

Peki, incel ne demek, incel kavramı nasıl ortaya çıktı, incel kişilerin özellikleri neler?

'İncel' akımı ne demek?

"Incel" terimi, İngilizce’de "incels – involuntary celibates" yani 'gönülsüz bekârlar' ifadesinden türedi. Gönülsüz bekârlar hareketi, başlangıçta ilişki kuramayan insanların bir araya gelerek destek bulmaları amacıyla ortaya çıkmış bir topluluktu.

Semih Çelik’e ait defterde bulunan kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış karakalem resim.

Nasıl ortaya çıktı?

1994'te Alana adlı bir kadın tarafından kurulan bu grup, başlangıçta cinsiyet fark etmeksizin sosyal zorluklar yaşayan insanların birbirlerine empati ve yardım sunmalarını amaçlıyordu. Ancak, 2000'li yıllarla birlikte bu topluluk, özellikle çevrimiçi platformlarda erkeklerin hakimiyet kurduğu, kadınlara karşı düşmanca tutumların yayıldığı ve radikalleşen bir hareket haline gelmeye başladı.

Tehlikeli bir hale evrildi

Bu hareketin evrilmesiyle, sosyal medya platformları ve forumlar aracılığıyla yaygınlaşan ideolojik bir alt kültür oluştu. Bu kültürde, bazı bireyler kadınlara karşı öfke, toplumsal cinsiyet rollerine karşı tepki ve şiddet eğilimlerini ifade eden söylemler geliştirdiler. Özellikle Reddit, Discord ve Facebook gibi platformlar, bu toplulukların kendi aralarında bir araya geldikleri ve fikir alışverişinde bulundukları yerler haline geldi. Bu süreçte, "gönülsüz bekâr" kavramı, sadece ilişki kurmakta zorlanan insanlar yerine, toplumsal olarak dışlanmış, yalnızlık içinde yaşayan ve bu durumu kadınları suçlayarak yorumlayan bazı erkeklerin oluşturduğu daha tehlikeli bir söylemle eş anlamlı hale geldi. Bu dönüşüm, bazı radikal bireylerin şiddet olaylarına karışmasıyla daha da dikkat çekti.

İncel kişilerin ortak özellikleri

İncelin 2000’li yıllardan sonra gündeme gelmiş olan bir kavram olduğunu söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Buğa, incel şiddetini tüm yönleriyle ele aldı. Buğa,
“Özellikle sosyal medyada kapalı gruplar üzerinden bir araya gelen bu kişiler dışlanmış, izole olmuş, toplumda bir yer bulamayan, karşı cins tarafından kendilerini ilgi çekici olarak görmeyen erkeklerden oluşan gruplardır”
ifadelerini kullandı.
Semih Çelik'in odasının duvarında üzerinde haç olan bir obje.

'Sosyal medyada kadın düşmanlığı üzerinden şiddet içerikli söylemler'

Sosyal medya üzerinden gruplaştıklarını belirten Dr. Buğa,
“Toplum olarak erkeklere belirli kalıplar yüklüyoruz. Kendilerini toplumdan dışlanmış olarak gören bu kişiler de sosyal medya içerisinde birlikte konuşabilecekleri, paylaşım yapabilecekleri bir ortam oluşturmuş oluyorlar. Burada da kadın düşmanlığı üzerinden duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Bu her türlü cinsiyetçi söylemin, şiddet içerikli söylemlerin paylaşıldığı bir yer haline geliyor”
diye konuştu.
Semih Çelik'in kitaplığında yer alan bir bıçak.

'Korku ortamı oluşturuyor'

  • Burada uygulanan şiddetin bir kişinin bir kişiyi korkutması değil, bir kişinin tüm toplumu korkuttuğu eyleme dönüşmesi olduğunu ifade eden Dr. Buğa, “Bu şiddet söylemlerinin ortada dolaşıyor olması bile korku ortamı oluşturuyor. Şu anda genç kadınlarla konuştuğumuzda ne kadar tedirgin olduklarını dile getirecekler. Bu konuda son derede tehdit altında hissediyorlar” dedi.

Önüne nasıl geçilir?

Bu grupların oluşum nedenlerinin başında toplumsal eşitsizliklerin geldiğini dile getiren Dr. Buğa,
“Temelinde cinsiyet eşitsizliği geliyor. Toplumumuz erkeklere de kadınlara da çok ciddi yükler yüklüyor. Erkeklerde, ‘Erkeklik Krizi’ dediğimiz bir kavram var. Kendini yeterince erkek hissedemediği durumda kırılgan bir hale gelen, hatta başkalarına düşmanlıkla sonuçlanabilen durumlarla karşı karşıya kalıyor. Burada ayrımcılığın, eşitsizliğin önüne geçmeliyiz”
ifadesini kullandı.

‘Bu bir hastalıktır’ deyip geçmek doğru değil

Dr. Buğa, konuşmasını şöyle tamamladı:

  • “Radikalleşmiş İncelleri şiddete başvuran insanlar olarak görüyoruz. Hepsinin geçmişinde yolunun özellikle psikiyatrik hizmetlerinden geçtiğini ancak, yardım alamadıklarını görüyoruz. Burada ‘Bu bir hastalıktır’ deyip geçmek doğru değil. Bunun nedeni bir psikiyatrik rahatsızlık değil, bunun altında ciddi konular bulunmaktadır. İnsellerin çocukluk ve ergenlik dönemlerine baktığımızda çocuk istismarı ve akran zorbalığını görmekteyiz.”
İstismar şantaj tehdit ne ararsanız var: Dijital sapkınların yeni adresi ifşa oldu

İstismar, şantaj, tehdit, şiddet... Ne ararsanız var! Tüm dünyayı etkisi altına alan sapkın uygulamaların sayısı günden güne artarken sosyal medya mecraları adeta dijital çöplüğe döndü. İstanbul'da iki genç kızı vahşice katleden sur canisi Semih Çelik’in cep telefonu incelemesinde İnceller ile iletişimde olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözler yeniden sosyal medyadaki tehlikeye çevrildi. Sapkın grupların cani eylemleri ve sosyal medyaya sızan yazışmaları sur canisi gibi binlerce katilin aramızda dolaştığını bir kez daha gözler önüne sererken söz konusu toplulukların sıklıkla Telegram ve Discord'daki propaganda gruplarına üye oldukları, saldırıların övüldüğü ve hatta yer yer planlandığı kanallarda örgütlendikleri ortaya çıktı.


#İncel
#Semih Çelik
#İkbal Uzuner
#Ayşenur Halil
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