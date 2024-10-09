Uzmanı 'hastalık deyip geçmek doğru değil' diyerek incel şiddetini anlattı: Korku ortamı oluşturuyor

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede, Discord programında 'incel' olarak bilinen bir grupla iletişim kurduğunun tespit edilmesi yeni bir kavramı hayatımıza soktu. 'Zorunlu bekârlık' anlamına gelen ve gençler arasında giderek popülerleşen bu tehlikeli akımı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Buğa, tüm yönleriyle ele aldı. Uygulanan şiddetin bir kişinin bir kişiyi korkutması değil, bir kişinin tüm toplumu korkuttuğu eyleme dönüşmesi olduğunu ifade eden Buğa, "Bu bir hastalık’ deyip geçmek doğru değil" diyerek, 'incel şiddeti'nin altında yatan nedenleri sıraladı.
- Hesaplar mercek altında
- Katil Semih Çelik'in işlediği cinayetlerin ardından, internet ortamında bu görüşleri benimseyen kişilerin bulunduğu bir grup tarafından yapılan "destekleyici" ve "övücü" paylaşımlar dikkat çekti. Bunun üzerine polis, ülke genelinde geniş çaplı bir takip başlattı. 81 ildeki Emniyet Müdürlüklerinin siber devriye ekipleri, 7/24 esasına dayalı olarak internette "incel" hareketi başta olmak üzere, şiddet, ırkçılık ve cinsiyetçi içerikli paylaşımlar yapan hesapları izlemeye aldı.
- Discord ve Telegram'da suç unsuru videolar: 2 çocuk gözaltına alındı
- Siber zorbalığa karşı mücade kapsamında bugün Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ve Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındı.
Peki, incel ne demek, incel kavramı nasıl ortaya çıktı, incel kişilerin özellikleri neler?
'İncel' akımı ne demek?
"Incel" terimi, İngilizce’de "incels – involuntary celibates" yani 'gönülsüz bekârlar' ifadesinden türedi. Gönülsüz bekârlar hareketi, başlangıçta ilişki kuramayan insanların bir araya gelerek destek bulmaları amacıyla ortaya çıkmış bir topluluktu.
Nasıl ortaya çıktı?
1994'te Alana adlı bir kadın tarafından kurulan bu grup, başlangıçta cinsiyet fark etmeksizin sosyal zorluklar yaşayan insanların birbirlerine empati ve yardım sunmalarını amaçlıyordu. Ancak, 2000'li yıllarla birlikte bu topluluk, özellikle çevrimiçi platformlarda erkeklerin hakimiyet kurduğu, kadınlara karşı düşmanca tutumların yayıldığı ve radikalleşen bir hareket haline gelmeye başladı.
Tehlikeli bir hale evrildi
Bu hareketin evrilmesiyle, sosyal medya platformları ve forumlar aracılığıyla yaygınlaşan ideolojik bir alt kültür oluştu. Bu kültürde, bazı bireyler kadınlara karşı öfke, toplumsal cinsiyet rollerine karşı tepki ve şiddet eğilimlerini ifade eden söylemler geliştirdiler. Özellikle Reddit, Discord ve Facebook gibi platformlar, bu toplulukların kendi aralarında bir araya geldikleri ve fikir alışverişinde bulundukları yerler haline geldi. Bu süreçte, "gönülsüz bekâr" kavramı, sadece ilişki kurmakta zorlanan insanlar yerine, toplumsal olarak dışlanmış, yalnızlık içinde yaşayan ve bu durumu kadınları suçlayarak yorumlayan bazı erkeklerin oluşturduğu daha tehlikeli bir söylemle eş anlamlı hale geldi. Bu dönüşüm, bazı radikal bireylerin şiddet olaylarına karışmasıyla daha da dikkat çekti.
İncel kişilerin ortak özellikleri
'Sosyal medyada kadın düşmanlığı üzerinden şiddet içerikli söylemler'
'Korku ortamı oluşturuyor'
- Burada uygulanan şiddetin bir kişinin bir kişiyi korkutması değil, bir kişinin tüm toplumu korkuttuğu eyleme dönüşmesi olduğunu ifade eden Dr. Buğa, “Bu şiddet söylemlerinin ortada dolaşıyor olması bile korku ortamı oluşturuyor. Şu anda genç kadınlarla konuştuğumuzda ne kadar tedirgin olduklarını dile getirecekler. Bu konuda son derede tehdit altında hissediyorlar” dedi.
Önüne nasıl geçilir?
‘Bu bir hastalıktır’ deyip geçmek doğru değil
Dr. Buğa, konuşmasını şöyle tamamladı:
- “Radikalleşmiş İncelleri şiddete başvuran insanlar olarak görüyoruz. Hepsinin geçmişinde yolunun özellikle psikiyatrik hizmetlerinden geçtiğini ancak, yardım alamadıklarını görüyoruz. Burada ‘Bu bir hastalıktır’ deyip geçmek doğru değil. Bunun nedeni bir psikiyatrik rahatsızlık değil, bunun altında ciddi konular bulunmaktadır. İnsellerin çocukluk ve ergenlik dönemlerine baktığımızda çocuk istismarı ve akran zorbalığını görmekteyiz.”