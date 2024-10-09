Uzmanı 'hastalık deyip geçmek doğru değil' diyerek incel şiddetini anlattı: Korku ortamı oluşturuyor

Katil Semih Çelik'in işlediği cinayetlerin ardından, internet ortamında bu görüşleri benimseyen kişilerin bulunduğu bir grup tarafından yapılan "destekleyici" ve "övücü" paylaşımlar dikkat çekti. Bunun üzerine polis, ülke genelinde geniş çaplı bir takip başlattı. 81 ildeki Emniyet Müdürlüklerinin siber devriye ekipleri, 7/24 esasına dayalı olarak internette "incel" hareketi başta olmak üzere, şiddet, ırkçılık ve cinsiyetçi içerikli paylaşımlar yapan hesapları izlemeye aldı.

Katil Semih Çelik'in işlediği cinayetlerin ardından, internet ortamında bu görüşleri benimseyen kişilerin bulunduğu bir grup tarafından yapılan "destekleyici" ve "övücü" paylaşımlar dikkat çekti. Bunun üzerine polis, ülke genelinde geniş çaplı bir takip başlattı. 81 ildeki Emniyet Müdürlüklerinin siber devriye ekipleri, 7/24 esasına dayalı olarak internette "incel" hareketi başta olmak üzere, şiddet, ırkçılık ve cinsiyetçi içerikli paylaşımlar yapan hesapları izlemeye aldı.

1994'te Alana adlı bir kadın tarafından kurulan bu grup, başlangıçta cinsiyet fark etmeksizin sosyal zorluklar yaşayan insanların birbirlerine empati ve yardım sunmalarını amaçlıyordu. Ancak, 2000'li yıllarla birlikte bu topluluk, özellikle çevrimiçi platformlarda erkeklerin hakimiyet kurduğu, kadınlara karşı düşmanca tutumların yayıldığı ve radikalleşen bir hareket haline gelmeye başladı.

Bu hareketin evrilmesiyle, sosyal medya platformları ve forumlar aracılığıyla yaygınlaşan ideolojik bir alt kültür oluştu. Bu kültürde, bazı bireyler kadınlara karşı öfke, toplumsal cinsiyet rollerine karşı tepki ve şiddet eğilimlerini ifade eden söylemler geliştirdiler. Özellikle Reddit, Discord ve Facebook gibi platformlar, bu toplulukların kendi aralarında bir araya geldikleri ve fikir alışverişinde bulundukları yerler haline geldi. Bu süreçte, "gönülsüz bekâr" kavramı, sadece ilişki kurmakta zorlanan insanlar yerine, toplumsal olarak dışlanmış, yalnızlık içinde yaşayan ve bu durumu kadınları suçlayarak yorumlayan bazı erkeklerin oluşturduğu daha tehlikeli bir söylemle eş anlamlı hale geldi. Bu dönüşüm, bazı radikal bireylerin şiddet olaylarına karışmasıyla daha da dikkat çekti.