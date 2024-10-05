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Kan donduran vahşete kurban gitmişlerdi: İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı

Kan donduran vahşete kurban gitmişlerdi: İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı

17:105/10/2024, Cumartesi
DHA
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Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal ve Ayşenur'un yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Dün, akşam saatlerinde Semih Çelik (19), Edirnekapı Surlarında, İkbal Uzuner'i parçalara bölerek öldürmüş daha sonra ise intihar etmişti.

Kan donduran olayın ardından bugün İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenazeye İkbal'in ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda kişi katıldı.

Namazın ardından Uzuner'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

İkbal'in yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

AYŞENUR'UN ANNESİ TABUTA SARILARAK AĞLADI


Eyüpsultan'da Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil de bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne getirilen cenaze helallik alındıktan sonra Pazariçi Sadet Camisine getirildi.

Öğlen namazının kılınmasının ardından Ayşenur'un cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Ayşenur'un ailesi, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve çok sayıda kişi katıldı.

Ayşenur Halil'in annesi güçlükle ayakta dururken anne kızının tabutuna sarılarak 'Ne oldu annem' diye ağladı.

Ayşenur yakınları da gözyaşı döktü. 

Cenaze Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#İkbal Uzuner
#Ayşenur Halil
#Semih Çelik
#İstanbul
#Cinayet
#Cenaze

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