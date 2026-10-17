İstanbul’da trafik magandalığına hem para cezası hem men
İstanbul Zeytinburnu’nda D-100 Karayolu’nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlenen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün trafikten menedildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi D-100’de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine toplam 336 bin lira ceza uygulandı.
Görüntüler sanal medyada paylaşıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim’de D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde bir sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Aracın plakasından kimliği belirlenen sürücü D.Y. (27) yakalandı.
Dört ayrı maddeden işlem yapıldı
Yapılan incelemede sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlenen D.Y.’ye, ‘Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak’, ‘Makas atmak’, ‘Yakın takip’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddelerinden işlem yapıldı. Araç sahibine de Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-B maddesinden ceza uygulanırken, sürücü ve araç sahibine toplam 336 bin lira idari para cezası kesildi.
Hem para cezası hem men
Araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, D.Y.’nin sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Sürücü hakkında ayrıca ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatıldı.