İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketinde son durumu açıkladı: Ayazağa'da 3 Pendik'te 2 kişi aranıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da sel sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali Gül, Ayazağa'da 3, Pendik'te 2 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları ve kayıplarla ilgili son durumu aktaran İstanbul Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Pendik'te aradığımız kayıplar Gebze'de olan, Kocaeli'nde olan ama bizde de şehirler iç içi olduğu için bizde de aranan hemşehrilerimiz. Dolayısıyla da Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze, İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Ayrıca da Haliç başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor."

"DERE YATAĞINDAKİ BİNALAR VE STADYUM YIKILIYOR"

İSKİ'nin dere ıslahı projesi kapsamında dere yatağında bulunan yapılarda yıkım işlemlerinin sürdüğünü belirten Vali Gül, şöyle konuştu:

"Lojmandaki hemşehrilerimizin yeni yere taşınmasıyla ilgili bir müsaade edildi. Taşınma tamamlandığında orada yıkılacak. Oralarda dört tane temel problem vardı: Birincisi zaten dere yatağındaydı, ikincisi binalar depreme dayanıksızdı, üçüncüsü oradaki yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Hemşehrilerimizi mağdur etmeden yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 tane konut, 1 Kur'an kursu, 1 stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak. Bir binamız kaldı, onu da inşallah öğleden sonra yıktığımızda İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamı kalkmış olacak."

"ŞİLE'DE CAN KAYBI VE MAHSUR KALMA YOK, AYAZAĞA'DA AKUT BOYUT ORTADAN KALKTI"

Şile'deki son durum ve sahada yürütülen temizlik/tahliye çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Gül, şu detayları paylaştı:

"Şile'de büyük ölçüde bir yağmur geldi, sel geldi. Ekiplerimizin önemli bir kısmını geceden o tarafa aktardık. Derelerin taşması neticesinde su baskınları var; herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Yağmurun durmasıyla birlikte başta Ayazağa olmak üzere hayatın önemli ölçüde normalleşeceğini tahmin ediyoruz. Görüldüğü kadarıyla burada işin akut boyutu ortadan kalktı. Tahliyelerin tamamına yakını tamamlandı, alttan su girmeye devam eden yerlerde ekiplerimiz 7/24 görev başında. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın talimatıyla burada ofisini oluşturdu."

DESTEK ÖDENEKLERİ VE YARDIMLAR AÇIKLANDI

Selin yaralarını sarmak için tüm kurumların seferber olduğunu vurgulayan Vali Gül, sağlanan ödenekleri şu sözlerle hatırlattı:

"Dün gece Ticaret Bakanımız kendi sosyal medyasından da paylaştı; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Birliği esnaflarımızın ihtiyacında kullanılmak üzere 80 milyon lira aktaracağını söyledi. Daha öncesinde Aile Bakanlığımız 200 milyon lira ödenek sağlamıştı. Çalışma Bakanlığımız İşgücü Uyum Programı kapsamında bin kişilik kontenjan tanımlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün bakanlarımız, mülki idare amirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi partilerimiz el birliğiyle bu sorunu ortadan kaldıracak."

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