Ayazağa'da dönüşüm için iki seçenek: Yarısı Bizden veya TOKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerine “Yarısı Bizden” kampanyası veya TOKİ aracılığıyla dönüşüm olmak üzere iki seçenek sunulduğunu açıkladı. Bölgede dere ıslahı çalışmaları da hızlandırılacak.

TALEPLER DİNLENDİ

Selin ardından Ayazağa’da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, vatandaşların taleplerini dinleyerek ilgili kurumların yöneticileriyle koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda Cendere ve Ayazağa derelerinin ıslah projelerinin hızla tamamlanması, bölgede benzer afetlerin yaşanmaması için dirençli şehir modelinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Dönüşüm sürecinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmesi planlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ KURULACAK

Bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, vatandaşların taleplerinin alınması için Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulacağını bildirdi. Kurum, “İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hak sahiplerinin tercihleri doğrultusunda dönüşüm sürecine destek verileceğini belirten Kurum, “Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir” dedi.

DERE ISLAHI ERTELENEMEZ

İstanbul’da yaşanan yağışların iklim kaynaklı afetlere karşı hazırlığın önemini ortaya koyduğunu belirten Kurum, dere yataklarının temizlenmesi, ıslah çalışmalarının düzenli yapılması ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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