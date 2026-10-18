Avcılar'da trafik terörü: Yol verme tartışması kanlı bitti, evine kadar takip edip bıçakladılar

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR





Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi daha bıçakla yaralandı. Toplam 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliler kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı.