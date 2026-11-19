Şanlıurfa'da 15 metrekarelik dükkânda üretip Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor: 35 yıllık ustanın isyanı gündem oldu, 'Atletin yanında kolonya olur mu?'

Şanlıurfa’da 35 yıldır esans ve kolonya üretimi yapan 70 yaşındaki Şükrü Çiftçi, piyasada sahte kolonyaların yaygınlaştığını belirterek tüketicileri uyardı. Çiftçi, esnafın kendi mesleğini icra etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Adam atlet satıyor, yanına da kolonyayı koymuş. Bu adam kolonyadan ne anlayacak? Atletin yanında kolonya olur mu?" dedi.