Şiddetin önlenmesi için net talimat: Her adımı atın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, suç ve şiddettin önlenmesi için "Her adımı atın" talimatını verdi. Cezasızlık algısının ortadan kaldırmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda elimden gelen tüm desteği vereceğim. Vatandaşı suçtan koruyun" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet konusunu kullanmak isteyen provokasyonları da fırsat verilmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atın, suçluların gereken en ağır cezayı alması için mücadele edin” dedi. AK Parti MYK üyeleri de iyi hal indiriminin gözden geçirilmesi dahil bir dizi öneride bulundu.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, son günlerde vahşice işlenen cinayetler ile belirli internet siteleri ile Discord ve Telegram gibi bazı sosyal medya uygulamalarında örgütlenerek; cinsel, şiddet ve ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve gruplar masaya yatırıldı.
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MYK’da şiddete karşı 5 öneri
Konu hakkında MYK üyeleri de görüşlerini dile getirdi. Bazı MYK üyeleri, "İnfaz hukuku sil baştan düzenlenmeli. Ceza ile orantılı hapis cezası gerekli. Denetimli serbestlik standart olmaktan çıkarılmalı ve alınan ceza ile dengesi sağlanmalı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumundan vazgeçilmeli. İyi hal indirimi gözden geçirilmeli. Kamu yararına çalışma gibi yeni ıslah edici formüller geliştirmeli" değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanı sıra bazı üyelerin cinsel, şiddet ve ırkçılık içeren grupların kullanıldığı uygulamalara erişim engeli getirilmesini talep ettiği öğrenildi.
Caninin arkasında grup mu var? Tunç'a 'acil' davet
Bakan Tunç, İstanbul'da Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti ile ilgili son bilgileri paylaştı. Olayla ilgili 3 boyutlu soruşturma başlatılacağı, Çelik'in ailesi hakkında da bir soruşturma açılacağı belirtildi.