Şiddetin önlenmesi için net talimat: Her adımı atın

"Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapalım. Bu konuda elimden gelen tüm desteği vereceğim. Vatandaşı suçtan koruyun. Gerek cezaya yönelik, gerek ıslaha yönelik, gerek caydırıcılığa yönelik, infaz yasası ile ilgili gerekli çalışmaları bir an önce yapın. Milleti bu konular üzerinden provoke edenlere, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara da fırsat vermeyin. Hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atın ve yine hukuk sınırları içerisinde suçluların gereken en ağır cezayı alması için mücadele edin"