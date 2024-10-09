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Şiddetin önlenmesi için net talimat: Her adımı atın

Şiddetin önlenmesi için net talimat: Her adımı atın

Resul Ekrem Şahan
09:519/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, suç ve şiddettin önlenmesi için "Her adımı atın" talimatını verdi. Cezasızlık algısının ortadan kaldırmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda elimden gelen tüm desteği vereceğim. Vatandaşı suçtan koruyun" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet konusunu kullanmak isteyen provokasyonları da fırsat verilmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atın, suçluların gereken en ağır cezayı alması için mücadele edin” dedi. AK Parti MYK üyeleri de iyi hal indiriminin gözden geçirilmesi dahil bir dizi öneride bulundu.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, son günlerde vahşice işlenen cinayetler ile belirli internet siteleri ile Discord ve Telegram gibi bazı sosyal medya uygulamalarında örgütlenerek; cinsel, şiddet ve ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve gruplar masaya yatırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konunun en ince detaylarına kadar araştırılması ve soruşturulması talimatı verdiği,
"Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapalım. Bu konuda elimden gelen tüm desteği vereceğim. Vatandaşı suçtan koruyun. Gerek cezaya yönelik, gerek ıslaha yönelik, gerek caydırıcılığa yönelik, infaz yasası ile ilgili gerekli çalışmaları bir an önce yapın. Milleti bu konular üzerinden provoke edenlere, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara da fırsat vermeyin. Hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atın ve yine hukuk sınırları içerisinde suçluların gereken en ağır cezayı alması için mücadele edin"
dediği öğrenildi.

MYK’da şiddete karşı 5 öneri

Konu hakkında MYK üyeleri de görüşlerini dile getirdi. Bazı MYK üyeleri, "İnfaz hukuku sil baştan düzenlenmeli. Ceza ile orantılı hapis cezası gerekli. Denetimli serbestlik standart olmaktan çıkarılmalı ve alınan ceza ile dengesi sağlanmalı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumundan vazgeçilmeli. İyi hal indirimi gözden geçirilmeli. Kamu yararına çalışma gibi yeni ıslah edici formüller geliştirmeli" değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanı sıra bazı üyelerin cinsel, şiddet ve ırkçılık içeren grupların kullanıldığı uygulamalara erişim engeli getirilmesini talep ettiği öğrenildi.


Caninin arkasında grup mu var? Tunç'a 'acil' davet

Toplantı sırasında bilgi vermesi için
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından acil olarak MYK toplantısına çağrıldı. Toplantıda, “adalet” konusunun toplumu endişeye sevk ettiğinin altı çizildi. Bakan Tunç'tan hem kendisini hem MYK üyelerini bilgilendirmesini isteyen Erdoğan, Narin cinayeti, Semih Çelik adlı şahsın İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil’i katletmesi olayı, bu cinayetleri destekleyerek aynı görüşü paylaştığını belirten gruplar vb. soruşturmaların geldiği son noktayı anlatmasını istedi.

Bakan Tunç, İstanbul'da Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti ile ilgili son bilgileri paylaştı. Olayla ilgili 3 boyutlu soruşturma başlatılacağı, Çelik'in ailesi hakkında da bir soruşturma açılacağı belirtildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
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