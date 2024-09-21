Dünya tıp tarihinde bir ilk: Malatya'da 50'si cerrah 120 kişilik operasyon

'AYNI ANDA 14 AMELİYATHANEDE YÜRÜTÜLDÜ'





Malatya'daki operasyon ekibinin güçlü bir kadrodan oluştuğunu ve dünyanın en iyileri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, dünya tarihine geçen yedili çapraz karaciğer nakliyle ilgili, "Aynı anda 14 ameliyathanede yürütüldü ve 50 cerrah aktif olarak çalıştı. Anestezistler, hemşireler, yardımcı personel, anestezi ve radyoloji teknisyenleri de dahil edildiğinde, toplamda 120 kişi bu operasyonlarda görev aldı. Böylesi karmaşık operasyonlar için güçlü bir ekip, gelişmiş fiziki olanaklar ve ileri tıbbi teçhizat gerekiyor. Burada inanılmaz bir eğitim potansiyeli var, genç akademisyenler yetişiyor ve her ne kadar bazıları batıya göç etse de bu güçlü yapıyı hiçbir şekilde zayıflatmıyor" dedi.