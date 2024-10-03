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Tarım ve Orman Bakanlığı sahte gıda listesini açıkladı! İşte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 hileli ürün

Tarım ve Orman Bakanlığı sahte gıda listesini açıkladı! İşte taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 hileli ürün

11:013/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Sağlığı tehlikeye düşürecek 463 hileli ürün ifşa edildi. Peki, Tağşiş nedir? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SAHTE GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ 2024


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıdanın takibi konusunda uygulamaya konulan yeni sistemin bugünden itibaren devreye gireceğini duyurdu.


Taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar testleri sonucunda tespit edilen gıdaların üreticileri ifşa edilmeye başlandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURUSU!


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.




Bu uygulama tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.


Bugün yapılan 28. Kamuoyu Duyurusu ile 02.01.2024 tarihinden önceki kamuoyu duyurusuna kadar olan süredeki 523 firmaya ait 961 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK OLAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAĞŞİŞ ÜRÜN NEDİR?


Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir. Örneğin altın için “Ayar” kavramı içerisine katılan yabancı madenlerin oranını ifade eder. Ayar yükseldikçe altının oranı artmaktadır. (24 Ayar en kaliteli olandır.) Altına genellikle bakır katılır. Fakat bu durum rengini değiştirerek kızıllaşmasına neden olur. Günümüzde bozuk paraların gerçek değeri ihmal edilir. Çünkü göreceli olarak değersiz madenlerden imal edilirler. Önemli olan üzerindeki nominal değerdir.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

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#Tarım ve Orman Bakanlığı

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