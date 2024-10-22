Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör inşaat oldu

Borsa bir kez daha günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 8.860,30 puandan kapattı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,11 puan artarken; sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,72 ile sigorta oldu.