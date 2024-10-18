Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazanan hisse

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Bütçe kanunu teklifinin hazır olduğunu duyurdu. 2025 yılı bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar 300 bin lira olarak öngörülüyor. Bütçede aslan payı 1 trilyon 402 milyon lira ile eğitime ayrıldı.