Kentsel dönüşümü sigortalı gerçekleştirmek gerekiyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 13. Sigorta Haftası’nda düzenlenen 3. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin 2. gününde “Türkiye Sigorta Piyasasındaki Gelişmeler: Sigorta Penetrasyonu ve Potansiyel Çözümler Üzerine Bir Analiz” başlığı altında dikkat çeken bir sunum gerçekleştirdi. Yaşar, ülkemizin dünya ekonomisi ve sigorta sektöründeki konumuna ilişkin rakamsal veriler paylaşırken, sektörün kat edecek yolunun olduğunun altını çizdi. Sektör verileri ve penetrasyon oranlarını paylaştığı sunumunda Zorunlu Afet Sigortası, sağlık sigortaları ve Bina Tamamlama Sigortası ürünlerindeki gelişmelere ilişkin bilgi veren Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz zorunlu sigortayı bile zorla satıyoruz. Trafikte sigortasızlık %20 ve en çok sigortasızlık motosiklet ve traktörde. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası pandemiden sonra ÖSS’nin önüne geçti. Ama TSS’de %8, ÖSS’de %5 sigortalılık oranı var. Konutta ise sigortalılık oranı maalesef %18 civarında. Dünya genelinde Kahramanmaraş Depremi’yle aynı yıl gerçekleşen afet hasarlarının %40’ını sigorta karşıladı. Bizim de İstanbul depremi gerçekleşmeden sigortalılık oranını artırıp gerekli önlemleri almamız gerekiyor. DASK, ZAS’e dönecek ve orman yangınları dahil birçok doğal afeti karşılayacak bir sigortaya dönüşecek.”





‘VATANDAŞ GÜVENLİ BİNADA OTURMAK İSTİYOR’

Kentsel dönüşümün riski azaltmada büyük rolü olduğuna vurgu yapan Yaşar, “Kahramanmaraş Depremi büyüklüğünde bir deprem Marmara bölgemizde olursa beka sorunuyla karşılaşabiliriz. Yasalar, teşvikler, kira ödemeleri varken neden yavaş ilerliyor? Çünkü vatandaş güvenli binada güvenle oturmak istiyor. Burada tek enstrüman Bina Tamamlama Sigortası. Kentsel dönüşümü sigortalı gerçekleştirmemiz lazım” ifadelerine yer verdi.





Barış Altın

AXA Türkiye’den KOBİ’lere özel siber sigorta güvencesi

AXA Türkiye yenilikçi ürünlerine bir yenisini ekleyerek KOBİ’leri siber saldırılara karşı güvence altına almak amacıyla Siber Riskler Sigortası ürününü çıkardı. İşletmelerin sanal dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı kapsamlı teminatlar içeren ürün; müşteri bilgilerine yetkisiz erişim veya bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin kaybolması veya verilere erişiminin engellenmesi, bilgisayar sistemlerinin siber atak sonucu işlevini yerine getirememesi ve siber atak sonucu ortaya çıkabilecek fidye taleplerinin yönetilmesi ve tazmini gibi riskleri KOBİ’ler için güvence altına alıyor.

AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, siber güvenlik risklerinin kurumlar için oluşturduğu tehdide dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “Globalleşen ve dijitalleşen dünya, geleneksel sigortacılık ürünlerinin ötesinde yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Bu yeni dünya, kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmiş ve küçük ve orta ölçekli işletmeler de gelir kaybı gibi ciddi mali risklerle karşı karşıya kalmıştır. AXA Türkiye olarak amacımız, işletmelerin risklerini önceden güvence altına almak ve çözüm ortağı olarak yanlarında olmaktır.”





Ayhan Sincek

“Devlet katkısı BES’e ilgiyi artırıyor”

18 yaş altı BES hayata geçirildiği günden bu yana istikrarlı bir yükseliş sağlayarak aileler tarafından en çok tercih edilen yatırım aracına dönüştü. BES fonlarının getirisi ve yüzde 30 devlet katkısının ailelerin BES’e ilgisini artırdığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak Ekim ayı başında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 30 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. BES’in büyümesinde önemli bir paya sahip olan 18 yaş altı katılımcılar sektörün dinamik gücü olmaya devam ediyor. Çocuklarının geleceğini erken yaşta teminat altına almak isteyen ailelerin güveniyle büyüyoruz” dedi. Yılın başından bu yana yüzde 30 oranında artarak 1 milyon 322 bin katılımcıya ulaşan 18 yaş altı segmenti, sektörün dinamik gücü olmayı sürdürüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin yüzde 14’ünü 18 yaş altı katılımcıların oluşturduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak gelecek odaklı Erken BES planlarımızla gençlerimizin erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazanmasını sağlıyoruz. BES ile erken yaşta tanışan gençler finansal okuryazarlık farkındalığı da kazanarak ülkenin tasarruf açığının azaltılmasına katkıda bulunuyorlar. 143 bin sözleşme adedimiz ile 18 yaş altı BES’in önemli bir paydaşıyız” şeklinde konuştu. Erken BES planının çocukların tasarruf etme bilinci kazanmasındaki önemine değinen Ayhan Sincek, “Erken başlanan tasarruf sayesinde çocuklarımıza ilerleyen yaşlarında eğitim, evlilik, iş kurma, ev alma gibi konularda ciddi bir birikimle hayata atılma imkânı sağlıyoruz. Aynı zamanda birikimlerini faizsiz fonlarımızda değerlendirirken fon dağılımını ebeveynler kendileri belirleyebildikleri gibi fon uzmanlarımızdan destek de alabiliyorlar. Erken BES’li gençler yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı gibi ek masraflar ödemiyor. Bununa birlikte, hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 30 devlet katkısından yararlanıyorlar. Ayrıca katılımcılarımız 18 yaşına geldiklerinde sözleşme haklarını katkı payı ödeyen kişiden devir alabiliyorlar” dedi.





Koray Erdoğan

Ray Sigorta’dan Ray eXpress Acente Mobil Uygulaması

Ray Sigorta, dijital dönüşüm kapsamında acentelerine yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Şirket, iş süreçlerine dâhil ettiği teknolojik optimizasyonlarla da acentelere sunduğu hizmetleri çeşitlendiriyor. Ray Sigorta’nın acenteler için geliştirdiği son projesi Ray eXpress Acente Mobil Uygulaması oldu. Uygulama, kullanıcı dostu ara yüzü ve güncel teknolojik gelişmelerin entegre edildiği hizmet başlıklarıyla, sektördeki diğer şirket uygulamalarından ayrışıyor. Acentelerin birkaç dakika ayırarak tüm portföyüne ve iş süreçlerine hâkim olmasını sağlayan uygulama aynı zamanda geniş kapsamlı raporlarla müşterilerin mevcut portföylerine de dikkat çekiyor ve acentelere çapraz satış yapma fırsatı sunuyor. Teklif ve raporlama hizmetleriyle acentelerin üretim süreçlerini destekleyen uygulama ayrıca hasar süreçlerinde de acentelerin hayatını kolaylaştırıyor.





‘DİJİTALLEŞME İŞ STRATEJİMİZİN MERKEZİNDE’

Dijital dönüşümün, günümüz iş dünyasının belirleyici unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, şunları söyledi: “Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, işletmelerin dijitalleşme sürecine uyum sağlamaları ve bu yeni çağın gereksinimlerine cevap vermeleri kaçınılmaz hale geldi. Dijitalleşme sadece bir seçenek değil, artık işletmelerin geleceği için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişimi yakından takip eden ve iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Ray Sigorta olarak, dijitalleşme yönündeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Dijitalleşmeyi iş stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz ve dijitalleşmenin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyoruz.”





Aveon Global Sigorta’ya altın ödül