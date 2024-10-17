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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak' diyerek duyurdu: Aslan payı yine eğitime ayrıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak' diyerek duyurdu: Aslan payı yine eğitime ayrıldı

17:0417/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Bütçe kanunu teklifinin hazır olduğunu duyurdu. 2025 yılı bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar 300 bin lira olarak öngörülüyor. Bütçede aslan payı 1 trilyon 402 milyon lira ile eğitime ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu.


Tanıtımda, 2025 yılı bütçe kapsamında 207 kamu idaresinin bütçesi yer aldığı ve bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar 300 bin lira olacağını ve bütçe dengesinin yüzde - 3,1 olduğu belirtildi.

Depremin yükü azalıyor

Bütçede depremin yerine de değinen Yılmaz, depremin getirdiği yükün önümüzdeki dönem önemli bir biçimde azalacağını belirterek şöyle konuştu:
Bugün 2025 yılı bütçesi hakkında bilgileri paylaşmak üzere buradayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceleyen planlarımızı yaptık. Bütçemiz yatırımı, üretimi, istihdamı önceleyen bir perspektifte hazırlandı. İşçisi, emeklisi, genci ve yaşlısıyla tüm taraflar düşünülerek planlandı. Çevresel faktörler ve yeşil dönüşüm düşünüldü. Tarımdaki politikalar baz alındı. Kamu ihtiyaçlarını da içine alan bir yapıda mali disiplinin ve ekonomik istikrarın sağlanması ile uyumludur.

'2026'da enflasyon düşecek'

Daha önce önce öngördüğümüz gibi dezenflasyon sürecimiz Mayıs 2024'ten itibaren başlamıştır. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. 2026'da enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. Güven ve huzur ortamını sürdürmeye devam edeceğiz.


Aslan payı yine eğitime

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) bütçesinin 1 trilyon 402 milyon liraya
çıkartıldığını, eğitim harcamalarının 2 trilyon 180,7 milyar liraya çıkartıldığını belirterek,
"Gelenek devam etti ve yüzde 14,8 ile en büyük pay eğitime ayrıldı"
dedi.

Sağlık için ayrılan bütçe

"Sağlık, başka bir önem verdiğimiz alanı oluşturuyor"
diyen Yılmaz, sağlığa 2025'te 1 trilyon 106 milyar lira ayrıldığını ve toplam kaynağın 2 trilyon 435 milyara ulaştığını belirtti.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; AK Parti hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 7'nci bütçesi olacak.


Tarıma 706 milyar lira kaynak

2025 yılında bütçeden tarıma 706 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu kapsamda tarımsal destek programları için 135 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 166 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyon desteği için 160 milyar lira, tarım sektörü vergi harcamaları kapsamında 200 milyar lira, tarımsal KİT’lerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 45 milyar lira kaynak ayrıldı.


Reel kesim destekleri için bütçeden 561 milyar lira ödenek ayrıldı.


Yılmaz'ın bütçeden ayrılan kaynaklara ilişkin verdiği diğer bilgiler söyle:

  • Sosyal yardım ve desteklere:
    1 trilyon 933 milyar lira
  • Tarıma:
    705,6 milyar lira
  • Reel kesime:
    561 milyar lira
  • Savunma sanayiine:
    1 trilyon 608,4 milyar lira
  • Yatırımlara:
    1 trilyon 560 milyar

Bütçe maratonu başlıyor

2025 yılı merkezi yönetim bütçesi, TBMM'ye sunulacak.


Meclis’e sunulmasının ardından bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

22 EKİM

Cevdet Yılmaz 22 Ekim'de Komisyon'da sunum yapacak.


Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

30 EKİM

Bütçenin geneli üzerinde görüşmeler 30 Ekim'de başlayacak.


Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından kurum bütçelerinin görüşmeleri başlayacak.


Ele alınacak ilk kurum TMBB Başkanlığı olacak.


Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 bakanı sırayla bütçelerini sunacak.


Son olarak da Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.


Komisyonda bir önceki yılın Sayıştay raporları da değerlendirilecek.


MÜZAKERELER 1 AY SÜRECEK

Müzakerelerin bir ay sürmesi öngörülüyor.


BÜTÇE MESAİSİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Meclis'in bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.


Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki mesainin ardından görüşmeler aralık ayı başında Genel Kurul'da devam edecek.


Meclis Genel Kurulu 12 gün boyunca aralıksız mesai yapacak.



#Cevdet Yılmaz
#Bütçe Komisyonu
#bütçe
#eğitim

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