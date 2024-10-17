Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak' diyerek duyurdu: Aslan payı yine eğitime ayrıldı

Tanıtımda, 2025 yılı bütçe kapsamında 207 kamu idaresinin bütçesi yer aldığı ve bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar 300 bin lira olacağını ve bütçe dengesinin yüzde - 3,1 olduğu belirtildi.