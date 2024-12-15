Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.





Galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ile 90.dakikada En-Nesyri (2) attı. Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Piatek kaydetti.





Sarı-lacivertlilerde sakatlanan Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao oyuna devam edemedi.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 35 yaparak zirve takibini sürdürdü. Başakşehir ise 22 puanda kaldı.





Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.





FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

2' Başakşehir'in Crespo ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

3' Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine göndermek istediği vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

26' Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32' Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, sakatlanarak yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

42' Edin Dzeko ceza sahası içerisinde topu düzelttikten sonra köşeye yaptığı vuruşla kaleci Deniz Dilmen'i mağlup etti: 1-0.

45+1' Dzeko ile gerginlik yaşayan Ousseynou Ba, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

İKİNCİ YARI

59' Olivier Kemen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Piatek, sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Osman Ertuğrul Çetin'in yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.





74' Sağ kanattan gelişen atakta Dusan Tadic sağ ayağıyla yaptığı ortada En-Nesyri şık bir kafa vuruşuyla takımını tekrardan öne geçirdi: 2-1.

76' Rodrigo Becao'nun sektirdiği top sonrası Piatek, Ertuğrul Çetin ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruş üstten auta gitti.





78' Fenerbahçe'de Becao sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Sarı-lacivertliler, değişiklik hakkı bittiği için son 12 dakikada 10 kişi oynayacak.

90' Kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen En-Nesyri topu ağlara gönderdi: 3-1.





FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇTAN NOTLAR:

Livakovic devam edemedi

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic geçirdiği sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. 28'inci dakikada kendisini yere bırakan Livakovic yapılan tedavinin ardından oyuna devam etmek istedi, kendini deneyen ancak yeniden yere bırakan Livakovic'in yerine 32'nci dakikada Osman Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ertuğrul Çetin, bu sene ilk kez resmi maçta forma giydi.

Oğuz Aydın sakatlandı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın da geçirdiği sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Kemen ile girdiği ikili mücadele sonrası Oğuz topu kaptıktan sonra kendisini yere bıraktı. Sahaya giren sağlık görevlileri kulübeye değişiklik işareti yaptı ve Oğuz, 55'inci dakikada yerini Saint-Maximin'e bıraktı.





Becao maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, Piatek ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Değişiklik hakkı olmayan Fenerbahçe'de Becao oyundan alındı ve Fenerbahçe maça 10 kişi devam etti. Tecrübeli savunmacı, oyun alanını sedyeyle terk etti.

Çağlar Söyüncü 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasının 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, sakatlığı süresince ligde Bellona Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag müsabakalarında takımını yalnız bırakmıştı.





Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir müsabakasında sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu. Athletic Bilbao karşısında alınan skorun ardından yönetime ve takıma tepki gösteren taraftarlar, yoğun yağışa rağmen Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.









TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



