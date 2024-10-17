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Kredi kartından savunma payı tekliften çıkarıldı

Kredi kartından savunma payı tekliften çıkarıldı

15:3917/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
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Kredi kartından savunma fonu alınmayacak.
Kredi kartından savunma fonu alınmayacak.

AK Parti kaynakları, savunma sanayi destek fonu teklifine yönelik, 2025'te gelecek teklifte kredi kartından para kesilmesi düzenlemesi olmayacağını belirtti.

Limiti 100 bin lirayı aşan kredi kartlarından 750 lira savunma sanayi payı alınmasına yönelik tasarı Meclis'e gelmiş, görüşmeler ertelenmişti. AK Parti'ye yakın kaynaklar kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilgili tasarının iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınabilecekti.



#Kredi Kartı
#AK Parti
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