Kredi kartından savunma payı tekliften çıkarıldı

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kredi kartı ve kredilerde 60 ay vade kolaylığı sunan yapılandırma dönemi başladı. Başta kamu bankaları olmak üzere birçok özel bankada da devreye giren sistem vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar 60 ay vade imkanından yararlanabilecek. Peki kredi ve kredi kartı borçları yapılandırması neleri kapsıyor? Kimler faydalanabilecek, şartları neler? Kredi ve kredi kartlarında yapılandırma, 60 ay vade yapan bankalar hangileri? İşte devreye giren uygulamanın tüm detayları...