Yıl sonunda kimi zaman birlikte yaşadığımız güzel bir anı, kimi zaman bir arkadaşımızın yeni başlangıcını kutlamak isteriz. Bazen de uzun zamandır söylemek istediğimiz bir teşekkürü küçük bir hediyeyle dile getiririz. IPEKYOL, yeni yılın hediye seçkisini bu farklı anlardan ilham alarak hazırladı.

“IPEKYOL Kadınını nerede görsem tanırım” yaklaşımı, hediye seçiminde de karşılığını buluyor. Birini iyi tanıdığınızda hangi parçayı gördüğünde gülümseyeceğini, hangi detayı kendi tarzına yakın bulacağını bilirsiniz. IPEKYOL Hediye Destinasyonu, gündelik stile eşlik eden parçalardan özel anlara yakışan aksesuarlara uzanan seçkisiyle bu kişisel seçime ilham veriyor.