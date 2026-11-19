HGS’de artan hatalı ve ihlalli geçiş şikayetleri üzerine, otoyol işletmecilerinin ödeme işlemlerini anlık olarak takip edebilmesini sağlayacak yeni bir entegrasyon sisteminin kurulması kararlaştırıldı.
Köprü ve otoyollarda kullanılan HGS'de ihlalli geçişler nedeniyle vatandaşların karşılaştığı yüksek ceza tutarları ve ödeme yaptığı halde icra süreciyle karşılaşması üzerine harekete geçildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, ödemelerin anlık takip edilmesini sağlayacak yeni bir entegrasyon sisteminin kurulması kararlaştırıldı.
Köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) son dönemde artan ihlalli geçiş ve yüksek ceza şikayetleri gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra otoyol işletmecisi şirketlerin temsilcileri de katıldı.
Son dönemde basın ve sosyal medyada yer alan şikayetlerde, bazı vatandaşların ihlalli geçiş sonrasında ödeme yapmalarına rağmen dosyalarının icra aşamasına taşındığı belirtilmişti.
ENTEGRASYON SİSTEMİ KURULACAK
Toplantıda otoyollarda kullanılan geçiş sistemi ve ödeme süreçleri ele alındı. Otoyol işletmecisi şirketlere, zamanında ödeme yapılmasına rağmen tahsilatların sistemlerine yansımadığı yönündeki şikayetler iletildi.
Görüşmelerde, yaşanan sorunların temelinde sistemler arasındaki entegrasyon eksikliğinin bulunduğuna dikkat çekildi.
Bu kapsamda önümüzdeki dönemde entegrasyon altyapısının güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kurulacak yeni sistem sayesinde vatandaşların yaptığı ödemelerin otoyol işletmecisi şirketlerin ilgili birimleri tarafından anlık olarak görüntülenebilmesi sağlanacak.
Böylece ödeme yapılmasına rağmen dosyaların hukuki sürece taşınmasının önüne geçilmesi ve ihlalli geçişler nedeniyle avukatlık aşamasına uzanan sürecin sona erdirilmesi hedefleniyor.
HGS ŞİKAYETLERİ NEDEN ARTTI?
Ntv'nin haberine göre HGS'ye yönelik şikayetlerin artmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da önceki gün açıklamalarda bulunmuştu. Uraloğlu, şikayetlerdeki artışın sorgulama sisteminde yapılan değişiklikten kaynaklandığını belirtmişti.
Daha önce HGS sorgulama ekranına plaka bilgisi girilerek herhangi bir araca ait geçiş bilgileri görüntülenebiliyordu. Bu sistem üzerinden araçların hangi gişeden, hangi tarihte ve saat kaçta geçtiği ayrıntılı şekilde sorgulanabiliyordu.
Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan bir başvurunun ardından uygulamada değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle plaka üzerinden herkese açık sorgulama kaldırılırken işlemlerin yalnızca e-Devlet üzerinden yapılmasına karar verildi.
Bakan Uraloğlu, yeni uygulamada sadece plakası için yetkilendirilmiş kişilerin e-Devlet aracılığıyla geçiş bilgilerine ulaşabildiğini ifade etmişti.
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