HGS ŞİKAYETLERİ NEDEN ARTTI?





Ntv'nin haberine göre HGS'ye yönelik şikayetlerin artmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da önceki gün açıklamalarda bulunmuştu. Uraloğlu, şikayetlerdeki artışın sorgulama sisteminde yapılan değişiklikten kaynaklandığını belirtmişti.





Daha önce HGS sorgulama ekranına plaka bilgisi girilerek herhangi bir araca ait geçiş bilgileri görüntülenebiliyordu. Bu sistem üzerinden araçların hangi gişeden, hangi tarihte ve saat kaçta geçtiği ayrıntılı şekilde sorgulanabiliyordu.











