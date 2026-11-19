TCMB, 13 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 13 Kasım itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 227 milyon dolar artarak 59 milyar 250 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Kasım'da 57 milyar 23 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 341 milyon dolar azalışla 104 milyar 41 milyon dolardan 99 milyar 700 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 113 milyon dolar azalarak 161 milyar 63 milyon dolardan 158 milyar 950 milyon dolara geriledi.
- TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
- Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
- 26.01.2024 48.007 89.154 137.161
- 23.02.2024 49.271 82.479 131.750
- 29.03.2024 54.378 68.748 123.126
- 26.04.2024 59.113 64.967 124.080
- 31.05.2024 59.740 83.909 143.648
- 28.06.2024 58.077 84.833 142.910
- 19.07.2024 59.214 94.695 153.910
- 29.08.2024 60.043 89.329 149.373
- 27.09.2024 63.566 93.824 157.390
- 25.10.2024 65.894 93.504 159.398
- 1.11.2024 66.614 93.005 159.619
- 13.12.2024 65.307 98.175 163.482
- 24.01.2025 68.232 99.328 167.560
- 14.02.2025 72.475 100.677 173.152
- 21.03.2025 74.785 88.328 163.114
- 04.04.2025 76.422 77.838 154.261
- 30.05.2025 83.164 70.026 153.190
- 13.06.2025 86.543 72.744 159.289
- 25.07.2025 85.223 86.625 171.848
- 29.08.2025 87.326 91.031 178.357
- 05.09.2025 90.931 89.176 180.107
- 17.10.2025 111.169 87.273 198.442
- 14.11.2025 107.389 80.043 187.432
- 26.12.2025 116.894 76.978 193.872
- 30.01.2026 133.753 84.405 218.158
- 13.02.2026 132.199 79.586 211.784
- 27.03.2026 100.049 55.290 155.339
- 17.04.2026 112.647 61.821 174.467
- 26.05.2026 105.992 53.234 159.226
- 26.06.2026 94.954 54.251 149.205
- 24.07.2026 100.210 62.396 162.606
- 31.07.2026 100.637 63.811 164.448
- 21.08.2026 114.221 74.228 188.450
- 04.09.2026 113.841 70.406 184.247
- 25.09.2026 109.640 61.563 171.204
- 30.10.2026 102.017 56.090 158.107
- 06.11.2026 104.041 57.023 161.063
- 13.11.2026 99.700 59.250 158.950
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