Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 113 milyon dolar azalarak 158 milyar 950 milyon dolara geriledi.

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TCMB, 13 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 13 Kasım itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 227 milyon dolar artarak 59 milyar 250 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Kasım'da 57 milyar 23 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 341 milyon dolar azalışla 104 milyar 41 milyon dolardan 99 milyar 700 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 113 milyon dolar azalarak 161 milyar 63 milyon dolardan 158 milyar 950 milyon dolara geriledi.

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TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

26.01.2024 48.007 89.154 137.161

23.02.2024 49.271 82.479 131.750

29.03.2024 54.378 68.748 123.126

26.04.2024 59.113 64.967 124.080

31.05.2024 59.740 83.909 143.648

28.06.2024 58.077 84.833 142.910

19.07.2024 59.214 94.695 153.910

29.08.2024 60.043 89.329 149.373

27.09.2024 63.566 93.824 157.390

25.10.2024 65.894 93.504 159.398

1.11.2024 66.614 93.005 159.619

13.12.2024 65.307 98.175 163.482

24.01.2025 68.232 99.328 167.560

14.02.2025 72.475 100.677 173.152

21.03.2025 74.785 88.328 163.114

04.04.2025 76.422 77.838 154.261

30.05.2025 83.164 70.026 153.190

13.06.2025 86.543 72.744 159.289

25.07.2025 85.223 86.625 171.848

29.08.2025 87.326 91.031 178.357

05.09.2025 90.931 89.176 180.107

17.10.2025 111.169 87.273 198.442

14.11.2025 107.389 80.043 187.432

26.12.2025 116.894 76.978 193.872

30.01.2026 133.753 84.405 218.158

13.02.2026 132.199 79.586 211.784

27.03.2026 100.049 55.290 155.339

17.04.2026 112.647 61.821 174.467

26.05.2026 105.992 53.234 159.226

26.06.2026 94.954 54.251 149.205

24.07.2026 100.210 62.396 162.606

31.07.2026 100.637 63.811 164.448

21.08.2026 114.221 74.228 188.450

04.09.2026 113.841 70.406 184.247

25.09.2026 109.640 61.563 171.204

30.10.2026 102.017 56.090 158.107

06.11.2026 104.041 57.023 161.063

13.11.2026 99.700 59.250 158.950

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