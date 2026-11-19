Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Direktörü (İşe Alım) Bilal Aydoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsan Kaynaklarında en prestijli ödüllerden biri olan İnsana Saygı Ödülünü 7. kez üst üste almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Bu ödülü istikrarlı ve özverili çalışmanın bir karşılığı olarak görüyorum. Yeni dönemde de aynı gayret ve azimle işe alım süreçlerimizi daha ileriye taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Adayların başvuruya ayırdığı zamana ve gösterdiği emeğe saygıyı esas alan Albayrak Grubu, her başvuruyu titizlikle değerlendiriyor. İşe alım faaliyetlerinde hızlı, etkin ve sistematik süreç yönetimini destekliyor. İşe alım sürecinin her aşamasında adaylarla açık, şeffaf ve kesintisiz iletişim kurmayı temel bir sorumluluk olarak görüyor. Başvuruların değerlendirilmesinden süreç sonuçlarının paylaşılmasına kadar her adımda adayların bilgilendirilmesini esas alıyor; her adaya emeğinin ve zamanının değer gördüğü bir deneyim sunmayı hedefliyor. Böylece yalnızca işe alım sürecini değil, adaylarla kurulan güvene dayalı ilişkiyi de önceliklendiriyor.

Adaylarla şeffaf iletişim kurulması, başvuruların titizlikle değerlendirilmesi ve zamanında geri bildirim sağlanması gibi ölçütleri esas alan bu ödül, “Önce İnsan” mottosuyla yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak Albayrak Grubu’nun insan kaynağına verdiği değerin ve sürdürülebilir İK politikalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Reklam Reklam

Hayat

Hâne sergisi dokuz şehri gezdi

Ekonomi

Kademe'den 22 araç teslimatı

Hayat

Adil-i Mutlak sergisi COP31'de

Gündem

Medya Akademisi’nde üçüncü dönem