Kredi kartları ve krediler için yapılandırma başladı: İşte 60 ay vade yapan bankalar...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kredi kartı ve kredilerde 60 ay vade kolaylığı sunan yapılandırma dönemi başladı. Başta kamu bankaları olmak üzere birçok özel bankada da devreye giren sistem vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar 60 ay vade imkanından yararlanabilecek. Peki kredi ve kredi kartı borçları yapılandırması neleri kapsıyor? Kimler faydalanabilecek, şartları neler? Kredi ve kredi kartlarında yapılandırma, 60 ay vade yapan bankalar hangileri? İşte devreye giren uygulamanın tüm detayları...
Milyonları ilgilendiren kredi ve kredi kartı yapılandırma fırsatı başladı. Başta kamu bankaları olmak üzere birçok özel bankada da devreye giren sistemin şartları da belli oldu.
Kredi ve Kredi kartı borçları yapılandırması kimleri kapsıyor, şartları neler? Kredi kartı ve kredi borcu için yapılandırma, 60 ay vade yapan bankalar hangileri?
İşte devreye girecek uygulamanın tüm detayları...
60 ay vade imkanından kimler faydalanabilecek?
60 ay vade imkanından kimler faydalanabilecek?
BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararında yer alan bilgiye göre,
Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.
Kredi kartı ve kredi borcu için 60 ay vade yapan bankalar hangileri?
Kredi kartı ve kredi borcu için 60 ay vade yapan bankalar hangileri?
Kamu bankalarının başını çektiği kredi ve kredi kartı yapılandırma fırsatında ilk devreye giren bankalar
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank
oldu. Öte yandan
İş Bankası ve Akbank
da müşterilerine 60 ay vade kolaylığı sağlayan ilk özel bankalar olurken diğer bankalar da uygulama için çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılandırma nasıl yapılacak?
Yapılandırma nasıl yapılacak?
Kredi kartı ve kredi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar müşterisi olduğu banka şubesine giderek kredi kartı ve ihtiyaç kredisinde ödeyemediği borcu 60 aya kadar yeniden vade yaptırabilecek.
Gözler faiz kararında
Gözler faiz kararında
Kredi kartında borç yapılandırmada şu anda yüzde 3.11 faiz uygulanıyor.
Yapılandırma için faiz oranı belirlenirken Merkez Bankası'nın referans faizi dikkate alınacak. Faizin düşmesi durumunda vatandaşların yeni oranlardan tekrar yapılandırma yapılabilecek.
Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerindekilerde yüzde 4.75 olacak.
Kredi kartı ve kredi yapılandırma şartları neler?
Kredi kartı ve kredi yapılandırma şartları neler?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirdi. Buna göre;
- Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.
- Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek
- Kredi kartında yapılandırılan ücret dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edecek.
- Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kartı limiti artırılamayacak.
- İhtiyaç kredilerinde de ödeme 30 günden fazla gecikirse 60 aya kadar yapılandırılabilecek.
Ödemeler nasıl olacak?
Ödemeler nasıl olacak?
30 bin lira için hesaplama;
Örneğin; yeni alınan kararlara göre, 30 bin lira borcu olan vatandaş sadece yapılandırma yaparak her ay 500 TL ödeyecek. Bu takside yüzde 3,11 faiz eklenecek. Borçlunun ilk ödeyeceği taksit böylelikle 515,55 lira olacak. Ancak kart limiti kullanıldığı takdirde bu borca asgari asgari ödeme tutarı olan (yüzde 20) 6 bin liraya eklenecek ve ilk ay 6 bin 15,55 lira ödemesi gerekecek.
60 bin lira için hesaplama;
60 bin lira borcu ve limiti olan vatandaş borcunu yapılandırarak her ay 1.000 TL ödeyecek. Bu takside yüzde 3,11 faiz eklenecek. Borçlunun ilk ödeyeceği taksit böylelikle 1.031,1 lira olacak. Bu borcu asgari ödeme tutarı olan (yüzde 40) 24 bin liraya eklenecek ve ilk ay 25 bin 31,1 lira ödenmesi gerekecek. Ancak sadece yapılandırma yapsaydı ödeyeceği taksit 60 ay vade için 1.031,1 lira olacaktı.
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