Örneğin; yeni alınan kararlara göre, 30 bin lira borcu olan vatandaş sadece yapılandırma yaparak her ay 500 TL ödeyecek. Bu takside yüzde 3,11 faiz eklenecek. Borçlunun ilk ödeyeceği taksit böylelikle 515,55 lira olacak. Ancak kart limiti kullanıldığı takdirde bu borca asgari asgari ödeme tutarı olan (yüzde 20) 6 bin liraya eklenecek ve ilk ay 6 bin 15,55 lira ödemesi gerekecek.