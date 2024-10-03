İşte yeni dönemde yasaklı şifreler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı düğmeye bastı. Milyonlarca vatandaşın kullanım sağladığı ATM'lerde yeni bir şifre dönemi başlıyor. Gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, yasaklı şifre kombinasyonları da belli oldu. Peki, hangi banka şifreleri yasaklanacak? Eski şifrelere ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...
ATM'lere yasak geliyor!
Milyonları ilgilendiren uyarı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan geldi.
Bankacılık sektöründe müşteri güvenliğini artırmak ve son dönemde artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla yeni bir adım atılıyor.
Tahmin edilmesi basit şifreler yasak kapsamına alınıyor.
Peki, hangi şifreler artık kullanılamayacak?
Peki, hangi şifreler artık kullanılamayacak?
Yeni düzenlemeye göre,
kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonlarıyla oluşturulan şifreler
artık geçerli olmayacak.
Hangi şifreler artık kullanılamayacak?
Hangi şifreler artık kullanılamayacak?
Gelecek hafta itibarıyla Türkiye genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, banka ve kredi kartlarında
'1923', '1453', '1903', '5353'
gibi yaygın olarak kullanılan şifreler yasaklanacak.
BDDK, basit şifre kombinasyonlarının kötü niyetli kişilerce kolayca tahmin edilebildiğine dikkat çekerek, bu tür şifrelerin kullanımını sonlandırmayı amaçlıyor.
Artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı önlem almak amacıyla hayata geçirilecek bu yeni düzenleme, müşterilerin daha güvenli şifreler kullanmasını teşvik etmeyi hedefliyor.
Eski şifrelere ne olacak?
Eski şifrelere ne olacak?
Türkiye genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, yasaklı şifre kullananlar
ATM’lerde işlem yaparken şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak.
Müşteriler,
ATM'de işlem yaparken bu tür şifreleri kullanıyorlarsa, sistem otomatik olarak şifre değiştirme uyarısı verecek ve güvenli bir şifre oluşturulmasını zorunlu kılacak.
Gelecek hafta başlayacak
Gelecek hafta başlayacak
Uygulanacak olan bu yeni düzenleme, gelecek hafta itibarıyla tüm bankaların ATM sistemlerinde devreye alınacak.
Müşteriler, daha karmaşık ve güvenli şifreler seçmeye yönlendirilecek.
QR kod ,le para çekmek para yatırmak güvenli mi?
QR kod ,le para çekmek para yatırmak güvenli mi?
ATM'den kartsız şekilde işlem yapmayı mümkün kılan QR kod; kullanımı günden güne yaygınlaşan yeni bir teknoloji. İngilizce
"Quick Response"
(Çabuk Tepki)
kelimesinin kısaltılmış hâli olan QR kod, iki boyutlu bir barkoddur. Peki,
QR kodla yapılan işlemler güvenli mi?
QR kod ile yapılan banka işlemleri, son derece güvenlidir.
İşlemlerin sadece QR kod ve telefon ile yapılması dolayısıyla banka ya da kredi kartı kullanılmaması, kartın kopyalanması ya da çalınması gibi tatsız durumların önüne geçer.
Yanına sadece telefonunu alan bir kişi, müşterisi olduğu bankanın mobil uygulamasına girerek hızlıca para çekebilir.
Kart taşıma durumunun ortadan kalkması, özellikle kalabalık şehirler için önemli bir güvenlik önlemidir.
ATM'den şifre alma, değiştirme: ATM şifre değişikliği nasıl yapılır?
ATM'den şifre alma, değiştirme: ATM şifre değişikliği nasıl yapılır?
Bankamatiklerden şifre alabilmek için banka kartı ile en yakın bankamatiğe gitmek yeterli.
İşlem yaparken uygulanacak olan adımlar ise şunlar:
Kartı bankamatiğe taktıktan sonra Giriş Şifre İşlemleri butonuna tıklanır.
Belirlenen şifre, ekranda çıkan kısma yazılır.
Son adımda şifre oluşturur.
Mevcut şifreyi değiştirmek de yine bankamatikler aracılığı ile yapılabiliyor.
Bankamatik şifre değiştirme işlemi için
kartı bankamatiğe taktıktan sonra ekranda çıkan menü kullanıcıyı şifre değişikliği için yönlendiriyor.
Eğer sahip olunan kartın mevcut şifresi hatırlanmıyorsa banka şubesine gitmek gerekiyor.
Kimlik gösterilerek banka çalışanları yardımı ile yeni bir kart ya da yeni bir şifre almak mümkün olur.
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