Kredi kartları ve kredi borçları için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Yapılan son düzenlemeyle bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Peki kredi kartlarında ve kredi borçlarında yapılandırma nasıl olacak? Yapılandırmadan kimler faydalanabilecek? İşte tüm detaylar...
TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.
Aylık taksit tutarı asgari ödeme tutarına eklenecek
Azami faiz oranı 3,11 ile sınırlandırıldı
Borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek
İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.