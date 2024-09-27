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Ekonomi
Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme: Borcunu ödeyemeyenler için 60 ay vade imkanı

Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni düzenleme: Borcunu ödeyemeyenler için 60 ay vade imkanı

Seda Ekinci
12:4527/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartı borçlarına 60 ay vade imkanı: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi kartları ve kredi borçları için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Yapılan son düzenlemeyle bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Peki kredi kartlarında ve kredi borçlarında yapılandırma nasıl olacak? Yapılandırmadan kimler faydalanabilecek? İşte tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
Buna göre,
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma
imkanı getirdi.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.

Aylık taksit tutarı asgari ödeme tutarına eklenecek

BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararında yer alan bilgiye göre,
Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek
. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Azami faiz oranı 3,11 ile sınırlandırıldı

TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak
azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

Borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.



Asgari ödeme tutarında limite göre değişiklik

Resmi Gazete ve BDDK'nın internet sitesinde yer alan yeni düzenlemeye göre,
kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gidildi.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.
50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı yüzde 5 seviyesinde korundu.
Bu kapsamda belirlenecek oranlar ve düzenlemeler
24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları şu şekilde olacak;

Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50,
25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25
150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75


#TCMB
#BDDK
#ekonomi
#Kredi Kartı
#Bireysel kredi

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