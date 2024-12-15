Malazgirt Zaferi'nin birinci yılında ülkemizi diplomasiden ekonomiye, güvenlikten temel hizmet alanlarına kadar her alanda dünyada ilk sıralara çıkartacak olan yine siz ve sizden sonraki nesillerdir.

Gençler, siz bakmayın birilerinin ülkesini beğenmeyip yurt dışı güzellemesi yaptığına. Ben varım diyeceksiniz. Sosyal medyada art niyetli olarak dolaşmaya sokulan Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke şunu kazandı, görüntülerinin devamı hiç de öyle söylendiği gibi olmuyor. Bu ülkenin, bu devletin kendilerine sağladığı imkanlarla eğitim hayatlarını tamamlayıp, iş tecrübesi edinip sonra yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin ne yazık ki yollarını arıyor.