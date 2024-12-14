Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Yiğidin hasına Dadaş demişler. Dadaş bizi bilir biz de Dadaş'ı. Sevgili Dadaşlar, Erzurum'un güzel insanlı, kıymetli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kongrelerimizin partimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Burunlarının ucunu görmeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar Gündem / Politika





Bizim kongrelerimiz düğün gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Salonu dolduran kardeşlerimin nezdince tüm Erzurumlulara selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum.









'Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız'

31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar size mahcup olmadık. Teşekkür borcumuzu daha çok çalışarak ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz. Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Burunlarının ucunu görmeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar Gündem / Politika





Erzurum bizim milli değerimizdir. Nene Hatun bizim milli değerimizdir. Erzurum'daki her sanat ve kültür eseri bizim milli değerimizdir. Erzurumlu şairler bizim milli değerimizdir. Erzurum Kongresi'yle birlikte kongreye katılan delegelerin tamamı bizim milli değerimizdir.









'Tüm dünyaya tanıtılacak'

Gençler Erzurum'u aynı şekilde dünyaya tanıtmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, Dadaş'ıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyum yapacağız.









'Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyetine sahiptir'

İsrail, Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor. Şunu unutmayın, dik duracağız ama eğilmeyeceğiz. Bütün bunlara rağmen Türkiye bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.





Sorunların, sıkıntıların tamamı gelip geçidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyetine sahiptir. Müreffeh, güzel günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.





Türkiye Yüzyılı'nın parlak günlerini inşallah hep birlikte idrak edeceğiz.









Muhalefete tepki: Cehalet paçalarından akıyor

Milletle aynı yöne bakmak yerine rüzgar gülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. Cehalet paçalarından akıyor. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında değil.









'Türkiye kilit ülke'

Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.









'Suriye'de halk devrimi gerçekleşti'

Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.





Ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyorlar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar.





Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz, adımlarımızı buna göre atıyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere indirmedik. Her zaman bin düşündük bir söyledik.









'Suriye halkının yanındayız'

Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz, adımlarımızı buna göre atıyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere indirmedik. Her zaman bin düşündük bir söyledik. Ülke ülke dolaşıp ülkesini yabancılara kötüleyenlerden olmadık. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa mazlumun yanında dimdik durduk.





Suriyeli muhacirlere gönlümüzün ve ülkemizin kapılarını açtık, sahip çıktık. Muhalefet bunları anlayamadı ve anlayamaz. Kimi gazeteciler kimi medya mensupları bunu bir türlü kavrayamadı. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi bu topraklarda misafir ettik. CHP, anamuhalefet ne dediler gelir gelmez Suriye'ye göndereceğiz. Biz ne dedik biz muhacir kardeşlerimizi göndermeyeceğiz.





Neden Esed'den medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Rahatsızlıkları nedir? Bunu açıklığa kavuşturmalılar. Polemiğe laf yarıştırmaya bizim vaktimiz yok. Biz son 22 yılda Erzurum'a 411 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.



