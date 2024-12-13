Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas rejimini aklamak için vicdanlarını tatile çıkardılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın ardından Kocaeli'de AK Parti'nin kongresine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin milli tavır koyduğu tek bir küresel olayın olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Suriye'yi kan gölüne çeviren Baas rejimi aklamak için vicdanlarını bile tatile çıkardılar. Evini, yurdunu ve ailesini kaybetmiş mazlumları sırf seçimle 2-3 oy daha fazla alabilmek için arsızca hedef gösterdiler. Suriye krizi muhalefetin foyasını ortaya dökmüştür" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Değerli kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbime, şahsıma sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsenalar ediyorum. Kongremizin Kocaeli'mize, tüm ilçelerimize, vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Hizmet bayrağımızı Kocaeli'nde dalgalandıran yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye Yüzyılı'nda örnek şehirlerden biri olmaya devam edecektir. 149 kalem projeyi hizmete açtık. Şehir hastanesi standartlarındaki Gölcük Devlet Hastanesi'ni hizmete sunduk. Bugün de kongremizi gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz. Kocaeli'ni daha da büyütmek için her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceğiz. Kocaeli'nin saygıdeğer insanları, kıymetli dava arkadaşlarım, AK Parti, bir siyasi parti olma ötesinde bir davası bir derdi bir hayali olanların kurduğu, büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. AK Parti'yi klasik parti gibi gören fena halde yanılır.
'Millete düşmanlık güdüyorlar'
Erdoğan,
"Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor. Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış."
diye konuştu.
'Riyayı kapımızdan içeri sokmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği partimiz asla böyle olmayacaktır. Böyle olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Nerede kusurumuz var sorusunu sormaktan korkmayacağız. Eksiği günahı başkalarında değil, hakkın hakikatin dorunun izinden gideceğiz. AK Parti'nin davası bir medeniyet davasıdır. Bu dava büyük güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır.
Bu dava adalet hürriyet ve birlikte onurlu yaşam davasıdır. Bu kutlu davayı bozuk para gibi harcamayacağız. Milletimizi ayakta tutan kadim değerlere sahip çıkacağız. Hedeflerimizden milim taviz vermeyeceğiz. Kalbimizi hakka bağlayacak sırtımızı milletimize yaslayacağız. Büyüklenmeyi riyayı, zehirli dili kapımızdan içeri sokmayacağız."
dedi.
'Düzeltmeleri yapıyoruz, yapacağız'
Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülkeyi yönetmek için milletimizin yarısından fazlasının oyunu almamız gerekiyor.
85 milyon vatandaşımızdan çok küçük kesim dışında herkesin gönlünü kazanmak zorundayız.
Son mahalli seçimlerde arzu etmediğimiz netice elde etmiş olsak da bunu yol kazası olarak görüyoruz. Gereken düzeltmeleri her kademede yapıyoruz yapacağız. Önümüzdeki seçimde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. Yeter ki misyonumuzu hatırlayalım, kollarımızı milletimize açalım." ifadelerini kullandı.
"Bölgemizde ve dünyada yaşanan her hadise omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu bizlere yeniden hatırlatıyor."
diyen Erdoğan şöyle konuştu: Son 2 haftadır Suriye'deki gelişmelere bakmak bile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye için ne manaya geldiğini anlamak için yeterlidir. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye batıdan dışlanıyor diyerek ülkemizi bu çatışmanın tarafı haline getirmek için adeta seferber oldular. Azerbaycan 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı kurtarmak için harekete geçtiğinde en fazla tepki bizim muhalefetten geldi. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı, Türkiye'yi Azerbaycan'a silah yardımı yapmakla suçladı. Libya krizinde başkalarından evvel CHP ve şurekasından tepki gördü. 'Libya'da ne işimiz var' diyeni mi ararsın? Arap çölü diyerek insanları aşağılananları mı ararsın. Suriye krizi bunların tüm foyasının ortaya dökülmesini sağlamıştır.
Suriye meselesi Türkiye'deki kimin nerede durduğunu özellikle gösteren bir turnusol olmuştur.
Hatırlayın o günlerde CHP'nin devrik genel başkanı 'Ortadoğu bataklığı' diye oryantalist bir kavram uydurdu. Ne anlama geldiğini kendisinin de bilmediği kavram üzerinden hem kamuoyunu hem toplumu zehirledi, nefret tohumları saçtı.
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