Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriyelileri göndereceğiz" diyen muhalefete net cevap: 'Men sabera zafera'

Birilerinin milletimizi umutsuzluk batağına sürüklemesinin ardında aramızdaki bağı koparma uğraşı var. Bunlar demiyor muydu. Biz gelince tüm muhacirleri geldikleri yere göndereceğiz. Biz ne diyorduk bu millet Ensardır onlar ise muhacir. Biz onları bu ülkeden hiçbir zaman kovmayacak sahip çıkacağız demiştik. Dediğimiz oldu mu?

'Men sabera zafera' Sabredenler zafere ulaştı.