Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriyelileri göndereceğiz" diyen muhalefete net cevap: 'Men sabera zafera'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP yönetiminin devrik lider Esed, Suriye ve Suriyeliler ile ilgili çağrılarına cevap verdi. "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere tepki gösteren Erdoğan "Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Şimdi gördünüz mü orada neden olduğumuzu?' dedi. Ayrıca Suriyelilerin Türkiye'deki süreçlerine ilişkin vurgu yapan Erdoğan, "Biz onları bu ülkeden hiçbir zaman kovmayacak sahip çıkacağız demiştik. Dediğimiz oldu mu? 'Men sabera zafera' Sabredenler zafere ulaştı. " ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Sakarya İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Milletimizin, devletimizin, istiklalimizin aşığı, gönül coğrafyamızın nüvesi Sakarya'yı ve Sakaryalı kardeşlerimi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum.
Evet, bu yol hak yoludur, bu yol gönül yoludur, bu yol millete hizmet yoludur, bu yol birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin yoludur. Bu yol Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı asli kodlarına döndüğü dosta güven, düşmana korku verdiği 'Türkiye Yüzyılı' yoludur.
Sakara adıyla ve tarihiyle Türkiye'nin mayası olan bir şehirdir. Bugün Sakarya'da Asya ve Avrupa coğrafyasının her yerinden insanlarımız birlik ve beraberlik dersi veriyor. Sadece birlik, beraberlik değil aynı zamanda demokrasi ve istiklâl dersi verdiğini 15 Temmuz'da dünya alem canlı olarak gördü.
Yolumuz Türkiye yüzyılının yoludur. Bu yolda bizimle birlikte yürüdüğünüz için minnettarız.
'Men sabera zafera'
"Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar? Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Şimdi gördün mü niçin bizim oralarda olduğumuzu. Bizim niçin Suriye'de olduğumuzu. Ne oldu şimdi Suriye'nin başındaki adam nerede? Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor ama bunlar ne olup bittiğini hiç takip etmiyor.
Dünyada bizden başka hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı yükleri sırtlandık. Üzerimize gelen nice baskıyı ve provokasyonu göğüslemek zorunda kaldık. Neticede biz haklı çıktık. Rabbim bizi ne milletimize ne de Suriyeli mazlumlara mahçup etmedi.
Esed bir gecede kaçtı
13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attı. 61 yıllık Baas rejimi düşerken Esed pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye'deki devrime şaşı bakanlara meseleyi başka güçlerin tezgahı seviyesine indirenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Esed bu insanlara nasıl zulmetmiş? O cezaevlerinde girerken 60-70 kilo olan insanlar 30 kiloya düşmüşler.
Başımızın üstünde yerleri var
Suriye'de evi, arabası, iş yeri, akrabası olanlarda yavaş yavaş dönmeye başladı. Suriye'nin diğer kısımlarını da işgalcilerden temizlere evlerine kavuşması için gereken zemini oluşturacağız. Burada kalmak isteyenlerin de başımızın üzerinde yeri var.
Özgür Özel'in Esed ziyareti
Esed'i ziyaret edeceklerdi. Özgür bey ne oldu neden gitmedin? O ziyareti gerçekleştirseydin. Azıcık ahlakları, utanma duyguları, insani değerleri varsa siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler.