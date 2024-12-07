Devlet Memurları Kanunu’nu da kapsayan torba yasa, Meclis komisyonundan geçti. Düzenleme, 4B’li sözleşmeli personele 4A kadrosuna geçiş hakkı tanırken, memur maaşları, ikramiyeler ve özlük haklarında iyileştirmeler içeriyor. Emeklilik imkanlarının kolaylaştırılmasını da öngören tasarının, kamu çalışanları için önemli avantajlar sağlaması bekleniyor.
Geçmiş yıllarda 4A kadrolarına geçen sözleşmeli memurlar için özlük haklarını kapsayan yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yapılacak düzenleme ile sözleşmeli personelin gelirlerinde artış sağlanması ve emeklilik imkanlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu adım, sözleşmeli çalışanların mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler getirecek.
950 Bin Kamu Personeli İçin Yeni Düzenlemeler Geliyor
Devlet memurlarının çalışma koşulları ve haklarına ilişkin önemli düzenlemeler içeren torba yasa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenleme, yaklaşık 950 bin kamu personelini kapsayarak sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçişi ve özlük haklarında iyileştirmeler gibi kritik adımları içeriyor.
4B Sözleşmeli Personelin 4A Kadrosuna Geçişi
Torba yasa kapsamında 4B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Daha önceki yasal değişikliklerle 4A kadrolarına geçiş imkânı sağlanan sözleşmeli personelin özlük haklarında da 4A’lı memurlarla eşitlik sağlanmıştı.
Bu düzenleme ile sözleşmeli personelin izin, görevde yükselme, mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştı. Yeni düzenleme, mevcut hakların kapsamını genişleterek 4B’li çalışanların daha iyi koşullarda görev yapmasını sağlayacak.
Sözleşmeli Personelin Hakları Genişletiliyor
Torba yasa ile 4B’li personelin yıllık izin haklarının devredilmesi ve aylıksız izin kullanımı gibi hakları da 4A memurlarına tanınan haklarla eşitlenecek. Ayrıca, 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan memurlar için geçerli olan kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memuriyete geçenler için de uygulanacak.
Memur Maaşları Artacak
Düzenleme, sadece özlük haklarında değil, gelir artışlarında da etkili olacak. Kademe yükselme haklarından yararlanan personelin maaşlarında artış yaşanırken, bu durum emekli aylıkları ve ikramiye tutarlarını da olumlu yönde etkileyecek.
İkramiyelerde ve Terfilerde Yeni Haklar
Torba yasada sözleşmeli personelin maaş artışlarına ek olarak, ikramiye tutarlarında da yükselme öngörülüyor. Ayrıca, terfi sistemine yönelik iyileştirmeler kapsamında, disiplin cezası almayan personelin ek kademe ilerleme hakkından faydalanması sağlanacak.
Devlet Memurları İçin İlave Düzenlemeler
Torba yasa, memurların çalışma şartlarını düzenleyen ilave maddeler de içeriyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı düzenlemelere dair yeni hükümler yer alıyor. Bu kapsamda, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine ilişkin kanunda isim ve yetki değişiklikleri yapılması öngörülüyor.
Denetçilerin Görev ve Yetkileri Belirlenecek
Yeni düzenleme, denetçilerin görev ve yetkilerini detaylandırıyor. Buna göre, denetçiler; inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, gerekli bilgi ve belgeleri talep etmek, rapor hazırlamak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunmak gibi yetkilere sahip olacak.
Ayrıca, mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve Kurul Başkanı’nın verdiği işleri yapmak da sorumlulukları arasında olacak.
Bu düzenlemelerle birlikte, kamu personelinin hakları daha da güçlendirilerek çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.