Sözleşmeli Personelin Hakları Genişletiliyor

Torba yasa ile 4B’li personelin yıllık izin haklarının devredilmesi ve aylıksız izin kullanımı gibi hakları da 4A memurlarına tanınan haklarla eşitlenecek. Ayrıca, 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan memurlar için geçerli olan kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memuriyete geçenler için de uygulanacak.