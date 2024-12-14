Taşeron işçiye ilave tediye ödeme tarihleri | 4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

2024 yılında kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemeleriyle ilgili detaylar merak ediliyor. 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurumlarında çalışan işçilere verilen ilave tediye ödemelerinin tarihleri, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Milyonlarca kamu işçisinin maaşlarına ek olarak yapılan bu ödemelerin 2. taksitlerinin yatırılacağı tarih, çalışanlar arasında sıkça araştırılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediye ödemelerinin ikinci taksitini yakın zamanda gerçekleştirecek. 2024 yılına ilişkin ilave tediyenin ilk yarısı, 14 Haziran tarihinde kamu işçilerinin hesaplarına aktarılmıştı. Toplam ödeme, her yıl olduğu gibi iki taksit halinde yapılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısını yakın zaman içinde yapacak.
2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenmişti. Kamu çalışanları ek ödemelerin 2. taksit ödemesi için aralık ayı işaret edilmişti.
ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU
Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.