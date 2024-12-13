iPhone 17 Pro ve Pro Max: Sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutlarıyla, daha küçük bir Dynamic Island ve yeni bir kamera modülü tasarımı sunabilir.

iPhone 17 ve 17 Air: TSMC'nin 3 nm üretim süreciyle geliştirilen A19 işlemcisi ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.