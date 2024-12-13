Apple'ın iPhone 17 serisinin, geleneksel takvimine uygun olarak Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor. Ön siparişlerin 12 Eylül 2025'te başlayacağı ve cihazların 19 Eylül 2025'te satışa sunulacağı öngörülüyor. Apple, iPhone 17 ile standartları yükseltiyor. Kamera tasarımında yepyeni bir döneme giriliyor. iPhone 17 serisinin bazı özellikleri ve tasarım detayları netleşmeye başladı. iPhone 17 teknik özellikleri nelerdir, Türkiye satış fiyatı kaç lira olacak?
2025 yılının eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 ailesi, yine dört modelden oluşan seri ile gelecek. Apple en büyük değişikliği kameralar tarafında yapacak. iPhone 17 serisinin sızdırılan tasarımı, kameranın yatay olarak yeniden tasarlanıp yerleştirileceğini gözler önüne seriyor. iPhone 17, iPhone 17 Air (Slim), iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkılacak.
iPhone 17 serisinin teknik özellikleri hakkında ortaya çıkan bilgiler şu şekildedir:
iPhone 17 Air: 6,6 inç ProMotion OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Dynamic Island tasarımıyla, Apple'ın bugüne kadarki en ince modeli olması bekleniyor.
iPhone 17 Pro ve Pro Max: Sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutlarıyla, daha küçük bir Dynamic Island ve yeni bir kamera modülü tasarımı sunabilir.
iPhone 17 ve 17 Air: TSMC'nin 3 nm üretim süreciyle geliştirilen A19 işlemcisi ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.
iPhone 17 Pro ve Pro Max: A19 Pro işlemcisi ve 12 GB RAM ile daha yüksek performans sunabilir.
iPhone 17 Pro ve Pro Max: Geniş, ultra geniş ve telefoto olmak üzere üç adet 48 MP kameraya sahip olması bekleniyor. iPhone 17 Air: 48 MP tek arka kamera ve 24 MP ön kamera ile donatılabilir.
5G Bağlantısı: Apple'ın kendi tasarımı olan 5G modemlerin kullanılması planlanıyor.
Wi-Fi 7 Desteği: Daha hızlı kablosuz bağlantı için Wi-Fi 7 teknolojisinin entegre edilmesi bekleniyor.
iPhone 17 Fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 17 modelinin 799 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor. iPhone 17 tahmini Türkiye fiyatı 66 bin TL civarı olabilir.