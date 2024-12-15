Tapu ve kadastroda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

Tapu ve kadastroda dijital dönem başlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımını zorunlu hale getiriyor. Uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. İşte detaylar.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı açıklamada, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu. Uygulama, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirilecek.
Yeniliğin gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüm oluşturacağı belirtiliyor. Yeni sistem sayesinde yapıların dijital ortamda güvenli şekilde kaydedilip denetlenmesi mümkün hale gelecek. İşlemler, mimari projelerle entegre edilen 3 boyutlu yapı modelleri üzerinden yürütülecek ve Genel Müdürlüğe güvenli elektronik ortamda aktarılacak.
Tüm bilgilere “dijitalbina.tkgm.gov.tr” adresinden erişim sağlanabileceği ifade edildi.
Uygulamanın yalnızca tapu işlemlerinde değil, gayrimenkul sektörünün geneline de olumlu yansıyacağını dile getiriliyor. Özellikle doğal afet riski taşıyan bölgelerde yapıların dijital ortamda denetlenmesinin afet yönetiminde büyük bir kolaylık sağlayacak.
Doğal afetlere karşı daha güvenli yapılar oluşturulacak
Uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların hem önleyici tedbirler hem de afet sonrası müdahaleler açısından daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.