Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tapu ve kadastroda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

Tapu ve kadastroda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

10:1715/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tapu ve kadastroda dijital dönem: 1 Ocak'tan itibaren artık zorunlu olacak
Tapu ve kadastroda dijital dönem: 1 Ocak'tan itibaren artık zorunlu olacak

Tapu ve kadastroda dijital dönem başlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımını zorunlu hale getiriyor. Uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. İşte detaylar.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı açıklamada, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu. Uygulama, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirilecek.

Yeniliğin gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüm oluşturacağı belirtiliyor. Yeni sistem sayesinde yapıların dijital ortamda güvenli şekilde kaydedilip denetlenmesi mümkün hale gelecek. İşlemler, mimari projelerle entegre edilen 3 boyutlu yapı modelleri üzerinden yürütülecek ve Genel Müdürlüğe güvenli elektronik ortamda aktarılacak.

Tüm bilgilere “dijitalbina.tkgm.gov.tr” adresinden erişim sağlanabileceği ifade edildi.

Uygulamanın yalnızca tapu işlemlerinde değil, gayrimenkul sektörünün geneline de olumlu yansıyacağını dile getiriliyor. Özellikle doğal afet riski taşıyan bölgelerde yapıların dijital ortamda denetlenmesinin afet yönetiminde büyük bir kolaylık sağlayacak.

Doğal afetlere karşı daha güvenli yapılar oluşturulacak

Uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri, afet sonrası yapıların denetlenmesi ve risk yönetiminde etkin bir araç olması. 3 boyutlu yapı modelleri, binaların hem önleyici tedbirler hem de afet sonrası müdahaleler açısından daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak.



#Tapu
#kadastro
#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iPhone model listesi yenileniyor: Apple'ın satıştan kaldıracağı cihazlarlar belli oldu