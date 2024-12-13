Çanakkale öğle saatlerinde 4,4 büyülüğünde deprem ile sallandı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin olası büyük Marmara depremini etkileyeceğine ilişkin uyarıda bulundu.

ÇANAKKALE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Saros Körfezi’nde Ecebat ilçesinin 13,52 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34’te oldu.

Yerin 25,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ecebat ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

NACİ GÖRÜR'DEN ÇANAKKALE DEPREMİ AÇIKLAMASI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, Eceabat'ta gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF) içerisinde olduğunu kaydetti.

ÇANAKKALE DEPREMİ MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Öğle saatlerinde gerçekleşen depremin olası büyük Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Görür, "Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle az çok etkileyecektir." dedi.





Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyile pic.twitter.com/WwCVugQ6jC — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 12, 2024

SON YAŞANAN DEPREMLER LİSTESİ

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.



