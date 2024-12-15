Yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve kar yağışı etkili olmakta. Yağış nedeniyle 16 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki Kastamonu, Çorum ve Erzincan’da okular tatil mi? Valilikten okullarda kar tatili açıklaması geldi mi? Yarın okul tatil edildi mi?
Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürmektedir. 16 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği, valiliklerin hava koşullarına göre alacağı kararlara bağlıdır.
Güncel tatil duyuruları için valiliklerin ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından son dakika kar tatili duyurusu gelmekte. Peki, Kastamonu, Çorum Erzincan’da 16 Aralık 2024 Pazartesi okul var mı yok mu?
KASTAMONU, ÇORUM VE ERZİNCAN’DA 16 ARALIK 2024 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Soğuk hava dalgası ve kar yağışının etkisini sürdüreceği hafta başında okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Konu kapsamında Valilik açıklamaları takip edilirken Kastamonu, Çorum Erzincan başta olmak üzere Meteoroloji birçok il için kar yağışı ve buzlanma uyarılarında bulundu.
16 Aralık Pazartesi Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz valilik tarafından açıklama gelmedi. Bu kapsamda meteorolijik veriler doğrultusunda kar yağışı beklenen iller için son dakika uyarıları yakından takip ediliyor.