16 Aralık Pazartesi Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz valilik tarafından açıklama gelmedi. Bu kapsamda meteorolijik veriler doğrultusunda kar yağışı beklenen iller için son dakika uyarıları yakından takip ediliyor.