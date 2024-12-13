Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e seslenerek ucuz elektrikli otomobiller üretmesi için çağrıda bulundu. Dev markanın adına atıfta bulunan Alman Bakan, "20 bin euroya elektrikli araba üret, adın lüks araba değil, halk arabası" dedi.

Rekabet ve arz sorununa karşı Alman otomotiv sanayisini uyaran Habeck, "Otomotiv endüstrisinde pek çok şey bir araya geliyor ancak her şeyden önce Çinliler, güneş panellerinde gördüğümüz gibi pazara giriyor" dedi.

Habeck, Almanya'nın elektrikli otomobil pazarını canlandırmak için daha fazlasını yapabileceğine işaret ederek, kullanılmış veya yeni elektrikli otomobil satın alırken bin euroluk bir şarj kredisi ve düşük ve orta gelirli kişiler için vergi teşviklerini örnek olarak gösterdi.

Volkswagen 20 bin euroya elektrikli araba mı satacak?

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesini de isteyen Habeck, "20 bin euroya bir elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)" dedi. Robert Habeck, Volkswagen'in üreteceği uygun fiyatlı elektrikli araçlara daha fazla talebin geleceğine de işaret etti.

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