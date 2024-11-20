TOGG T10X SUV hayallerinizi gerçekleştirmek için Kasım ayı boyunca kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor! Sıfır faizli taksit seçenekleriyle Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobiline sahip olmak artık çok daha kolay. TOGG Kasım kampanyası detaylarını inceleyerek, size özel avantajlardan yararlanabilirsiniz.

TOGG T10X SUV Kasım ayı kampanyası kapsamında sunulan faizsiz taksit seçenekleri, bütçenizi yormadan hayallerinize kavuşmanızı sağlıyor. Tüm renk seçeneklerinde geçerli olan bu kampanya ile T10X'in konforunu ve teknolojisini deneyimleyebilirsiniz. İşte Togg T10X modeli faizsiz kredi kampanyası detayları.

Togg faizsiz taksit ödeme seçenekleri nedir?

TOGG'un Kasım ayı kampanyası kapsamında, T10X'in tüm renk seçeneklerinde 12 ay vadeye kadar %0 faiz imkanı sunuyor. Togg kredi tutarı 800.000 TL olarak belirlendi.

Togg faizsiz indirim kampanyası hangi modeli kapsıyor?

Kasım ayı kampanyasının sadece T10X V2 modeli için geçerli olduğunu ve sınırlı sayıda araç için sunulduğunu açıklandı. T10X V1 modelini tercih edenler ise Trumore uygulamasını indirerek 800.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.

Togg güncel fiyat listesi

T10X SUV otomobil fiyat listesi yer alıyor. Fiyatı: 1.432.600 TL Versiyonu: V1 RWD Standart Menzil

V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 ₺

V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 ₺

Opsiyonlar Versiyon Opsiyon Fiyatları

Teknoloji ve Konfor Paketi V1 25.000 ₺

Kış Paketi V2 20.000 ₺

22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2 20.000 ₺

Panoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 ₺

TOGG her geçen gün yollarda artmakta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerli ve milli olarak üretmeye başladığımız elektrikli otomobilimiz TOGG her geçen gün yollarda artmaktadır." dedi.

Togg hakkında

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobili 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime hazır hâle getirdi. Yapılan bir araştırmaya göre aracın maliyetinin Eylül 2022 itibarıyla 750 bin Türk lirası olduğu tahmin edilmektedir.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan fabrikanın yapımına ilk olarak 18 Temmuz 2020'de başlandı. Sahası yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare olan fabrika, 29 Ekim 2022 tarihinde Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştır. Gemlik'te 1850 kişinin görev yaptığı şantiyede planlamalar çerçevesinde çalışmalarını yürüten şirket, seri üretim bandından elektrikli C SUV aracını 2022 sonunda indirmeyi hedefliyor. Gemlik'teki Togg fabrikasında 14 bin 500 ton çelik montajı yapılan boya tesisinde, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 16 bin 734 metrekare abs kör kalıp montajı yapıldı. Tesisteki üretim hattı boya tanklarının yerleştirilmesi tamamlandı.

Togg şarj istasyonları

Togg'un Trugo adını verdiği elektrikli araç şarj istasyonları Siemens ve Vestel'in ürettiği cihazlarla kurulmaktadır. Trugo duyurusunda Türkiye genelinde tüm illerde DC hızlı şarja sahip olduğunu açıklamıştır. Aralık 2023 tarihi itibarıyla Trugo'nun 444 DC, 105 AC şarj istasyonu bulunmaktadır. Eylül 2024 tarihi itibarıyla 81 ilde 734 şarj istasyonu bulunmaktadır.

Togg pazarın lideri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Togg, yılın 10 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.

​​​​​​​Togg, yılın 10 aylık döneminde 20 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 12 bin 773 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.